Какому знаку Зодиака повезет 19 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 19 мая?

Первая половина дня будет окрашена негативной космической энергией, что не лучшим образом повлияет на психику вообще и настроение в частности. Такое душевное состояние может подталкивать нас к ссорам и конфликтам, а также будет способствовать виктимному поведению, когда человек – большей частью неосознанно – сам стремится к тому, чтобы стать жертвой мошенников и даже откровенных преступников. К счастью, уже к обеду небесный "ветер" переменится, и мы вернемся к обычной – и привычной – жизни.

Козерог (22.12 – 20.01)

Несмотря на навязчивое желание работать, которое свойственно представителям знака всегда, и нынешний день, хоть он и является завершением рабочей недели, исключением не станет, звезды все-таки советуют им отправляться на отдых – лучше всего за город, где свежий воздух и буйство весенней природы сделают свое – волшебное – дело. Если присовокупить к пятнице выходные, времени окажется вполне достаточно для того, чтобы восстановить силы для следующей рабочей недели, которая прекрасно подойдет для любых профессиональных свершений.

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