Какому знаку Зодиака повезет 2 февраля

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 2 февраля?

Один из самых легких и приятных дней лунного месяца, который как будто бы специально создан для отдыха и релакса. Конечно, полностью посвятить его такому времяпрепровождению в понедельник смогут не все, но хотя бы после обеда нужно перейти от активных действий к восстановлению сил — все равно, работоспособность в это время будет практически на нуле. Что до профессиональных обязанностей, то сегодня их нужно выполнять без особого энтузиазма: слишком активное действие — как, в общем, и полное бездействие — нанесут ущерб профессиональной деятельности.

Козерог

Козерогам звезды настоятельно рекомендуют отложить — разумеется, на время — все дела и посвятить нынешний день расслаблению и релаксу. Обстоятельства для этого сложатся максимально удачные: важные профессиональные задачи к этому времени окажутся практически выполненными, поэтому предложение друзей или близкого человека провести время в приятной обстановке за городом придется как нельзя кстати, тем более, что там наверняка будет камин, который позволит согреться.

