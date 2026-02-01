ТСН в социальных сетях

Пэрис Хилтон в платье с декольте до пупка сияла на мероприятии перед церемонией "Грэмми"

44-летняя светская львица в образе total black позировала перед фотографами.

Алина Онопа
Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон посетила предцеремонию «Грэмми», которая состоялась в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

На красной дорожке светская львица появилась в вечернем платье макси с глубоким V-образным вырезом до пупка. Наряд также имел высокий воротник-чокер со стразами, длинные рукава и тканевый пояс с драпировкой, украшенный россыпью страз.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Аутфит Хилтон дополнила черными туфлями-лодочками. У нее была красивая прическа с локонами и боковым пробором, макияж смоки-айс и французский маникюр. В ушах у нее были крупные бриллиантовые серьги, а на руке — кольцо с массивным бриллиантом.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Напомним, ранее Пэрис Хилтон попала в объективы папарацци в цветочном платье и со своей маленькой дочкой.

