Какому знаку Зодиака повезет 21 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 21 марта?

Нынешний день начнется с мрачной атмосферы, когда будет казаться, что над миром вообще и каждым человеком в частности сгущаются тучи, а безысходность станет реальностью для всех. Не стоит фокусироваться на этих ощущениях – к реальности они не имеют никакого отношения, поскольку являются влиянием лунных энергий и не более того. Подтверждением этих слов станет тот факт, что уже к обеду настроение начнет улучшаться, а к вечеру и вовсе станет спокойным и благостным – вплоть до эйфории. Главное в это время – не потерять контроля над обстоятельствами, под влиянием такого настроения вполне можно стать жертвой мошенников и обманщиков всех мастей. Вечером можно строить планы на будущее и загадывать желания – и те, и другие обязательно удастся осуществить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам, которые в последнее время подустали, выложившись на все сто как в профессиональной, так и хозяйственной сфере, нынешний день приготовил приятный сюрприз в виде долгожданного отдыха. Причем речь идет не о простом и бесцельном лежании на диване, пусть даже и перед телевизором или с хорошей книгой, а о времяпрепровождении, о котором представители знака еще долго станут вспоминать с удовольствием. Возможно, им удастся посетить какой-то культурно-исторический объект – например, старинное поместье или замок, или побывать в природном заповеднике, каждый вид в котором достоин стать основой для картины. В любом случае отдых окажется настолько качественным, что покажется, будто бы он длился не день, а как минимум неделю.

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