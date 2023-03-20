Якому знаку зодіаку пощастить 21 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 21 березня?

Нинішній день почнеться з похмурої атмосфери, коли здаватиметься, що над світом загалом, і кожною людиною зокрема, згущуються хмари, а безвихідь стане реальністю для всіх. Не варто фокусуватися на цих відчуттях – до реальності вони не мають жодного стосунку, оскільки є лише впливом місячних енергій. Підтвердженням цих слів стане той факт, що вже до обіду настрій почне покращуватися, а надвечір і зовсім стане спокійним та добрим – аж до ейфорії. Головне в цей час – не втратити контролю над обставинами, адже під впливом такого настрою цілком можна стати жертвою шахраїв та ошуканців різного ґатунку. Ввечері можна будувати плани на майбутнє та загадувати бажання – і ті, й інші обов'язково вдасться здійснити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям, які останнім часом втомилися, виклавшись на повну як у професійній, так і в господарській сфері, сьогоднішній день приготував приємний сюрприз – довгоочікуваний відпочинок. Причому йдеться не про звичайне й безцільне лежання на дивані, хай навіть і перед телевізором або з гарною книгою, а про проведення часу, про яке представники знака ще довго згадуватимуть із задоволенням. Можливо, їм вдасться відвідати якийсь культурно-історичний об'єкт – наприклад, старовинний маєток чи замок, або побувати у природному заповіднику, кожен вид якого гідний стати основою для картини. В будь-якому разі відпочинок виявиться настільки якісним, що здаватиметься, наче він тривав не день, а щонайменше тиждень.

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