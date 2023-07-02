Какому знаку Зодиака повезет 3 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 3 июля?

День, который, как правило, не располагает к суете. Учитывая, что в данном случае он выпадает на понедельник, совсем отказаться от работы и посвятить его отдыху, скорее всего, не удастся, но сосредоточиться на не самых важных делах не только можно, но и нужно. Активные действия по воплощению в жизнь серьезных профессиональных проектов ожидаемого результата не принесут, поэтому могут стать причиной не только плохого настроения, но и настоящей депрессии. А вот если необходимо разработать план будущих действий или проанализировать текущее рабочее положение, лучше времени не найти.

Дева (22.08 – 23.09)

Дев – если не всех, то многих из них – сегодня ждут судьбоносные события, касающиеся их личной жизни – прежде всего стоит говорить о помолвке или заключении брака, из-за чего этот день впоследствии можно будет назвать одним из самых счастливых в жизни. Правда, на такой решительный шаг стоит идти только в том случае, если существует уверенность: у партнеров много общего, а значит, они не потеряют интерес друг к другу после того, как пройдет первый – пусть и продолжительный – порыв страсти.

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