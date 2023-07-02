Якому знаку зодіаку пощастить 3 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 3 липня?

День, який зазвичай не сприяє метушні. Зважаючи, що цього разу він припадає на понеділок, зовсім відмовитися від роботи та присвятити його відпочинку, найімовірніше, не вдасться, але зосередитися на не найважливіших справах не лише можна, а й потрібно. Активні дії щодо втілення в життя серйозних професійних проєктів очікуваного результату не принесуть, тому можуть стати причиною не лише поганого настрою, а й справжньої депресії. А от якщо необхідно розробити план майбутніх дій або проаналізувати поточне робоче становище, кращого часу не знайти.

Діва (22.08 – 23.09)

На Дів – якщо не всіх, то багатьох із них – сьогодні чекають доленосні події, що стосуються їхнього особистого життя – насамперед варто говорити про заручини чи укладення шлюбу, через що цей день згодом можна буде назвати одним із найщасливіших у житті. Щоправда, на такий рішучий крок варто йти лише в тому разі, якщо існує впевненість: у партнерів багато спільного, а отже, вони не втратять інтерес одне до одного після того, як мине перший – нехай і тривалий – порив пристрасті.

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