Какому знаку Зодиака повезет 5-6 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни – 5-6 мая?

В 18-й лунный день, который продлится почти двое суток, любые факты и сведения, ставшие достоянием человека, необходимо подвергать сомнению, особенно это касается чужого мнения. Не стоит возводить в абсолютную степень чужой авторитет и идти на поводу у других людей, даже если их доводы кажутся убедительными – под влиянием энергий дня очень легко принять желаемое за действительное и совершить ошибку. События этого дня, как в зеркале, отражают характер, образ жизни и мыслей человека, так что ничего случайного сегодня не произойдет.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, которые в последнее время попали в непростую житейскую ситуацию, жизнь даст очень важные подсказки относительно того, как выйти из нее не только без потерь, но и, возможно, с выигрышем. Главное, обратить внимание на знаки, которые в эти дни пошлет им судьба – они будут содержать ясные и четкие подсказки относительно того, как себя вести, чтобы все уладилось. Ну а представителям знака останется только следовать им, не допуская в своих действиях никакой отсебятины – она только помешает правильным действиям.

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