Паска на жидком тесте без замеса: простой рецепт

Паска готовится на жидком, сдобном, дрожжевом тесте, поэтому ее не надо замешивать руками.
Всегда получается вкусной, воздушной и не сухой.
Ингредиенты
- мука – 600 г
- сахар – 200 г
- яйца – 6 шт. (желтки)
- молоко – 300 г
- масло сливочное – 180 г
- дрожжи свежие – 25 г
- изюм – 150 г
- ванилин
- соль – щепотка
Приготовление
Промытый изюм залейте кипятком на десять минут. Высушите на бумажном полотенце, добавьте немного муки и перемешайте.
В теплом молоке растворите одну столовую ложку сахара, добавьте дрожжи. Перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы дрожжи активировались. Сверху должна появиться пенная шапочка.
В желтки добавьте сахар, ванилин, соль и взбейте блендером добела. Добавьте сливочное масло комнатной температуры и взбивайте еще три минуты. Влейте молоко с дрожжами, перемешайте.
В полученную массу постепенно всыпьте просеянную муку и взбейте блендером. Когда тесто будет тяжело проворачивать венчиком, блендер уберите и вымесите лопаткой.
Тесто выложите в миску, закройте пищевой пленкой и оставьте подходить в теплое место, оно должно увеличиться в два, два с половиной раза. Когда тесто поднимется в объеме, добавьте изюм и вмешайте его в тесто.
Руки смажьте растительным маслом и разложите тесто в формочки на 1/3. Накройте и оставьте подниматься, пока оно не займет почти весь объем формы.
В заранее разогретую духовку поставьте паски и выпекайте при температуре 180 градусов 40-50 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Когда пасхи остынут, смажьте их глазурью.
Советы
- Все продукты должны быть комнатной температуры.
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