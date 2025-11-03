Три знака, которым сегодня может быть стыдно за свои поступки

Гороскоп / © Credits

Поведение каждого из нас будет определять не разум, а инстинкты, поэтому за совершенные сегодня поступки уже завтра может быть стыдно.

Сегодня, 3 ноября, совершить зазорный поступок могут представители всех знаком Зодиака, но трем из них будет особенно стыдно за то, что они сделают.

Телец

Тельцы, которые, сохраняют спокойствие ровно до того момента, когда кто-то выведет их из себя, и сегодня не будут отличаться особым долготерпением. Их разозлит же замечание в их адрес, сделанное кем-то з посторонних, они могут наговорить того, чего никто от них не ожидает.

Дева

Девам сегодня необходимо отказаться от употребления спиртного — даже минимальная доза может подвигнуть представителей знака к поступкам, о которых они почти сразу же будут сожалеть. Велика вероятность того, что с ними случится приступ их любимой — телефонной — болезни.

Стрелец

Стрельцы, любимым видом «спорта» которых являются скандалы, вряд ли смогут удержаться, если кто-то из окружающих хотя бы посмотрит косо в их сторону. О том, что он позволит себе неприятное высказывание, и говорить не приходится — резкий отпор он получит мгновенно — без предупреждения.