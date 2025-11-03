- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 1 мин
Астрологический прогноз на 3 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, что логично в понедельник, удачен для начала любого дела — как профессионального, так и хозяйственно-бытового.
Символ дня: Труба — символ призыва.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без осложнений, особенно если вовремя принять необходимые — лечебные — меры.
Питание дня: необходимо отказаться от жидкости — даже употребление фруктов желательно сократить.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Магия и мистика дня: день, когда необходимо отказаться от любых гаданий.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, их можно не принимать во внимание.
Табу дня: категорически не рекомендуется напрягать зрение — это может привести к его ослаблению.
Цитата дня: «Где правит любовь, там нет желания властвовать, а где господствует власть, там нет любви» (Кал Густав Юнг).