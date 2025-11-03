ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
59
Время на прочтение
1 мин

Астрологический прогноз на 3 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Труба

Труба / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, что логично в понедельник, удачен для начала любого дела — как профессионального, так и хозяйственно-бытового.

Символ дня: Труба — символ призыва.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без осложнений, особенно если вовремя принять необходимые — лечебные — меры.

Питание дня: необходимо отказаться от жидкости — даже употребление фруктов желательно сократить.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: день, когда необходимо отказаться от любых гаданий.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, их можно не принимать во внимание.

Табу дня: категорически не рекомендуется напрягать зрение — это может привести к его ослаблению.

Цитата дня: «Где правит любовь, там нет желания властвовать, а где господствует власть, там нет любви» (Кал Густав Юнг).

Дата публикации
Количество просмотров
59
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie