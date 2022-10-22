Три знака Зодиака, которые сегодня избавятся от своих проблем

По-настоящему волшебный день, когда могут происходить события, про которые хочется сказать: это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Магия этих лунных суток заключается в том, что все проблемы, которые осложняют жизнь, исчезнут как будто бы по мановению волшебной палочки, и покажется, что она начинает налаживаться.

Сегодня, 22 октября, о своих проблемах – к сожалению, только на время – позабудут представители всех знаков Зодиака, но три из них смогут избавиться от них навсегда.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы почувствуют себя настоящими баловнями судьбы – все, за что они сегодня возьмутся, будет на удивление легко им удаваться. Правда, звезды поставят перед ними одно условие: представителям знака надо будет поставить на первое место не материальные, а духовные цели, что для этого земного и жадного до удовольствий знака может составить определенную трудность – придется приложить усилия.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы смогут решить свои проблемы сами – без посторонней помощи в виде высших сил, во всяком случае им так покажется. В этот день на них буквально снизойдет озарение – они вдруг поймут, что и как необходимо сделать, чтобы жизнь изменилась к лучшему. К счастью, от представителей знака не потребуется ничего запредельного, и они легко справятся с задачами, которые сами перед собой поставят.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги в любом случае привыкли надеяться только на себя, вот и сегодня они будут действовать в соответствии с принципом "спасение утопающих – дело рук самих утопающих", и – преуспеют в этом. Главное, в ходе этого процесса не возомнить себя богом, которому под силу если и не все, то многое. В таком случае жизнь очень быстро поставит их на место – чтобы не задирали нос и не зазнавались.

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