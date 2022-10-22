Три знаки зодіаку, які сьогодні позбудуться своїх проблем

По-справжньому чарівний день, коли можуть відбуватися події, про які хочеться сказати: це дуже добре, щоб бути правдою. Магія цієї місячної доби полягає в тому, що всі проблеми, які ускладнюють життя, зникнуть ніби за помахом чарівної палички, і здаватиметься, що воно починає налагоджуватися.

Сьогодні, 22 жовтня, про свої проблеми – на жаль, лише на якийсь час – забудуть представники всіх знаків зодіаку, та три з них зможуть позбутися їх назавжди.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці відчують себе справжніми улюбленцями долі – все, за що вони сьогодні братимуться, вдаватиметься їм на диво легко. Щоправда, зірки поставлять перед ними одну умову: представникам знака треба буде виділити перше місце не матеріальним, а духовним цілям, що для цього земного й жадібного до задоволень знака може становити певні труднощі – доведеться докласти зусиль.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези зможуть вирішити свої проблеми самі – без сторонньої допомоги у вигляді вищих сил, принаймні їм так здаватиметься. Цього дня на них буквально зійде осяяння – вони раптом зрозуміють, що і як потрібно зробити, щоб життя змінилося на краще. На щастя, від представників знака не вимагатиметься нічого позамежного, і вони легко впораються із завданнями, які самі собі поставлять.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги в будь-якій ситуації звикли сподіватися лише на себе, ось і сьогодні вони діятимуть відповідно до принципу "порятунок потопельників – справа рук самих потопельників" і досягнуть успіху в цьому. Головне, від час цього процесу не уявити себе богом, якому до снаги якщо і не все, то багато чого. В такому разі життя дуже швидко поставить їх на місце – щоб не задирали носа і були погордливими.

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