Астрологічний прогноз на 22 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день провокацій з боку людей навколо і спокус, які приготує доля. Щоб чинити опір і тому, й іншому, знадобиться мобілізація всіх сил – як моральних, так і фізичних.

Символ дня: жаба.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: пасивний день

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливе каміння дня: аурипігмент, хризопраз, корал.

За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: можуть загостритися хронічні захворювання, лікувати які потрібно за вже відомою – розробленою лікарем раніше – схемою.

Сни дня: сни цієї ночі розкажуть про те, які якості заважають людині жити повноцінним життям.

Стрижка дня: стригтися цього дня не лише можна, а й треба.

Афоризм дня: "Хто просить несміливо, напроситься на відмову" (Сенека).

Ангел-охоронець дня: Фаргас – допомагає встановити справедливість.

Магія та містика дня: можна виготовляти захисні й любовні талісмани та амулети.

Табу дня: необхідно бути обережним у всьому – від харчування до прогулянок ввечері темними вулицями.

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