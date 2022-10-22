Астрологический прогноз на 22 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день провокаций со стороны окружающих людей и искушений, которые приготовит судьба. Чтобы сопротивляться и том, и другому понадобится мобилизация всех имеющихся у человека сил – как моральных, так и физических.
Символ дня: Жаба.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: пассивный день.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны.
Счастливые камни дня: аурипигмент, хризопраз, коралл.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания, лечить которые нужно по уже известной – разработанной лечащим врачом ранее – схеме.
Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, какие качества мешают человеку жить полноценной жизнью.
Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.
Афоризм дня: «Кто просит робко, напросится на отказ» (Сенека).
Ангел-хранитель дня: Фаргас – помогает установить справедливость.
Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные талисманы и амулеты.
Табу дня: необходимо соблюдать осторожность во всем – от питания до прогулок вечерами по темным улицам.
Читайте также:
- Убывающая Луна 10-24 октября 2022-го: что нас ждет в это время
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на октябрь 2022 года
- Любовный гороскоп на октябрь 2022 года
- Гороскоп на 22 октября для всех знаков Зодиака: день, когда вероятны искушения и провокации