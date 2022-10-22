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Астрологический прогноз на 22 октября

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Астрологический прогноз на 22 октября

Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день провокаций со стороны окружающих людей и искушений, которые приготовит судьба. Чтобы сопротивляться и том, и другому понадобится мобилизация всех имеющихся у человека сил – как моральных, так и физических. 

Символ дня: Жаба. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: пассивный     день. 

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: аурипигмент, хризопраз, коралл.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра. 

Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания, лечить которые нужно по уже известной – разработанной лечащим врачом ранее – схеме.

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, какие качества мешают человеку жить полноценной жизнью. 

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно. 

Афоризм дня: «Кто просит робко, напросится на отказ» (Сенека). 

Ангел-хранитель дня: Фаргас – помогает установить справедливость. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные талисманы и амулеты. 

Табу дня: необходимо соблюдать осторожность во всем – от питания до прогулок вечерами по темным улицам. 

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
80
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