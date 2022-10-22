Астрологический прогноз на 22 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день провокаций со стороны окружающих людей и искушений, которые приготовит судьба. Чтобы сопротивляться и том, и другому понадобится мобилизация всех имеющихся у человека сил – как моральных, так и физических.

Символ дня: Жаба.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: пассивный день.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: аурипигмент, хризопраз, коралл.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания, лечить которые нужно по уже известной – разработанной лечащим врачом ранее – схеме.

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, какие качества мешают человеку жить полноценной жизнью.

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.

Афоризм дня: «Кто просит робко, напросится на отказ» (Сенека).

Ангел-хранитель дня: Фаргас – помогает установить справедливость.

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные талисманы и амулеты.

Табу дня: необходимо соблюдать осторожность во всем – от питания до прогулок вечерами по темным улицам.

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