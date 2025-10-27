- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 170
- Время на прочтение
- 1 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит никому ничего обещать
День, когда особое значение придается словам, поэтому к ним нужно относиться осторожно и бережно: не стоит бросать их на ветер и, что особенно важно, нельзя давать обещаний — обстоятельства сложатся так, что мы, скорее всего, не сможем их выполнить.
Сегодня, 27 октября, осторожно обращаться со словами необходимо представителям всех знаков Зодиака, но особенно опасно давать пустые обещания.
Телец
Тельцы редко дают кому-либо клятвы и обещания, предпочитая подкреплять свои намерения действиями, а не словами. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют им придерживаться этого принципа и ничего никому не обещать, даже если их будут к этому вынуждать.
Лев
Львы, как представители одного из самых уверенных в себе знаков Зодиака, часто раздают обещания, далеко не всегда их выполняют и, надо признать, совершенно по этому поводу не переживают. Сегодня такая необязательность для них опасна, поскольку может дорого им обойтись.
Рыбы
Рыбы — в силу своего легкомыслия — чаще всего обещают своим партнерам неземную страсть и любовь до гробовой доски. Но сегодня человек, которого они обнадежат, может поверить их словам и, не получив желаемого, начать их преследовать — вряд ли им это понравится.