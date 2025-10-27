Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит никому ничего обещать

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 27 октября, осторожно обращаться со словами необходимо представителям всех знаков Зодиака, но особенно опасно давать пустые обещания.

Телец

Тельцы редко дают кому-либо клятвы и обещания, предпочитая подкреплять свои намерения действиями, а не словами. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют им придерживаться этого принципа и ничего никому не обещать, даже если их будут к этому вынуждать.

Лев

Львы, как представители одного из самых уверенных в себе знаков Зодиака, часто раздают обещания, далеко не всегда их выполняют и, надо признать, совершенно по этому поводу не переживают. Сегодня такая необязательность для них опасна, поскольку может дорого им обойтись.

Рыбы

Рыбы — в силу своего легкомыслия — чаще всего обещают своим партнерам неземную страсть и любовь до гробовой доски. Но сегодня человек, которого они обнадежат, может поверить их словам и, не получив желаемого, начать их преследовать — вряд ли им это понравится.