Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит слушать комплименты

Один из самых сложных дней лунного гороскопа – его негативная энергетика ставит под сомнение любые – добрые – человеческие чувства, на которые мы привыкли опираться в жизни. Взамен он выводит на первый план многочисленные проблемы, связанные со злом, ненавистью и мошенничеством. Самые безобидные слова – и особенно комплименты – могут иметь под собой подоплеку выгоды и корысти, поэтому доверять им не стоит.

Сегодня, 8 февраля, слушать комплименты не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно не стоит им доверять.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам, которые часто путают правду с ложью, а потому доверяют обманщикам и не доверяют тем, кто говорит им чистую правду, сегодня важно быть особенно осторожными. Велика вероятность того, что они примут за чистую монету лживые слова людей, которые таким образом хотят чего-то от них добиться, и, образно говоря, спляшут под их дудку. Чтобы не попасть впросак и не стать игрушкой в чужих руках, необходимо ставить под сомнение любые комплименты, которые доведется услышать в этот день.

Лев (23.07 – 21.08)

Львов, как ни странно, подводит завышенная самооценка, по причине которой они могут поверить в любую ложь, если, конечно, в ней будут содержаться похвалы в их адрес. Их совершенно не смущает явное преувеличение их качеств и способностей – они поверят во все, главное, чтобы они в глазах других выглядели, как принято говорить в таких случаях, белыми и пушистыми. Однако комплименты, сказанные в этот день, вполне могут нанести представителям знака материальный ущерб, а на это они вряд ли могут пойти.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы сегодня в силу своего простодушия также будут готовы верить в любые – даже самые нереальные – комплименты, которые они услышат от окружающих. Конечно, уже завтра они поймут, что стали жертвой чужого мошенничества, но сегодня легко примут на веру даже бред. Переубедить представителей знака в том, что они считают правильным, практически невозможно – как в этот день, так и в любой другой, поэтому остается только надеяться на то, что они не наломают дров и проведут день на позитиве.

Читайте также: