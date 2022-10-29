Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит совершать операции с недвижимостью

День спокойный и уравновешенный, который необходимо провести соответствующим образом – без суеты и спешки. Он не предназначен для активных действий во всех сферах жизни, но особенно нежелательно заниматься серьезными делами – например, такими, как операции с недвижимостью.
Сегодня, 29 октября, покупать и продавать недвижимость нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них операции с ней могут стать по-настоящему опасными.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Близнецы – особенно те из них, кто в последнее время, в свете нынешних событий, подумывают о переезде на ПМЖ за границу – готовы расстаться со своей местной недвижимостью, чтобы приобрести какое-то жилье в другой стране. Возможно, это не самая плохая идея, но сегодня не стоит делать решительные шаги в этом направлении – они могут привести к убыткам, поэтому лучше подождать.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцы, так уж они устроены, не могут долго сидеть на одном месте – чтобы чувствовать вкус к жизни, им время от времени нужно куда-то переезжать. Вот только сейчас не лучшее время для смены места жительства – желательно немного подождать и только потом предпринимать решительные действия, тогда они окажутся более удачными.
Водолей (21.01 – 18.02)
Водолеев, коль скоро что-то втемяшится им в голову, очень трудно остановить, а в нынешней реальности – тем более. Скорее всего, они собираются переехать куда-то, где, по их мнению, жить будет спокойнее и комфортнее. Продавать свое жилье и покупать новое, то есть, связываться с деньгами, звезды им не рекомендуют, а вот подумать об обмене можно и нужно.
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