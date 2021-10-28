Церковный праздник 29 октября: день памяти мученика Лонгина

По приметам, если перелетные птицы только сейчас собираются в теплые края – зима, скорее всего, будет достаточно теплой и без сильных морозов.

29 октября православная церковь чествует мученика Лонгина. Он стоял на страже у Креста Господня и был свидетелем его страданий, смерти и Воскресения, и сопровождавших его чудес.

История праздника

По преданию, римский воин Гай Касий Лонгин, носивший звание сотника, входил в число стражей, охранявших место распятия Христа. Во время казни кровь Спасителя брызнула воину на глаза, и он исцелился от катаракты, которой страдал долгое время. С этого момента Лонгин уверовал в то, что Иисус был сыном Божиим, а через три дня вместе с другими воинами стал свидетелем воскресения Христа.

Новообращенный христианин отправился с проповедью к себе на родину, в Каппадокию. С ним пошли и два других воина, видевших воскресшего Иисуса. Однако Понтий Пилат распорядился поймать и обезглавить подвижников. Позже главы христиан обнаружила слепая женщина, которая похоронила их и вылечилась при этом от глазной болезни.

Народные традиции и приметы

Святой Лонгин считался лечебником глазных болезней, поэтому в этот день принято молиться ему всем, кто имел какие-то проблемы со зрением.

Также на Лонгина доставали из сундуков зимнюю одежду, чтобы проветрить ее на первом морозе и прогреть на последнем солнце. Люди верили в особую силу сочетания мороза и солнца, способного прогонять болезни.

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Перелетные птицы только сейчас собираются в теплые края – зима, скорее всего, будет достаточно теплой и без сильных морозов.

Мутный и бледный месяц 29 октября – будет мороз и снег.

Яркое звездное небо – погода, по приметам, будет хорошая.

Солнце в облаках 29 октября, вроде бы в тумане – жди несчастья.

Листья пожелтело и практически не опадают – примета, что морозы наступят не слишком скоро.

Продолжительные туманы 29 октября – скоро будет оттепель.

Что запрещено делать 29 октября

В этот день очень напряженная энергетика, он неудачен, так что не делайте ничего важного. Могут произойти неприятные случайности, потери и воровство. Избегайте большого скопления людей, и не покупайте ничего значимого, это не доставит вам радости.

Чтобы не принести с работы домой чужую беду, уходя из нее начертите углем или карандашом на подошвах обуви крест и скажите: “Сниму крестом, царским перстом, то, что не от Бога, от чертова порога. Собаке злой выть, а мне рабу (раби) Божию (имя) здоровым быть. Аминь".

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