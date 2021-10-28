Церковне свято 29 жовтня: день пам'яті мученика Лонгіна

За прикметами, якщо перелітні птахи тільки зараз збираються у вирій – зима, швидше за все, буде досить теплою і без сильних морозів.

29 жовтня православна церква вшановує мученика Лонгіна. Він стояв на варті біля Хреста Господнього і був свідком його страждань, смерті та Воскресіння, і див, які їх супроводжували.

Історія свята

За переказами, римський воїн Гай Касій Лонгін, який носив звання сотника, входив до вартових, які охороняли місце розп'яття Христа. Під час страти кров Спасителя бризнула воїну на очі, і він зцілився від катаракти, на яку страждав довгий час. З цього моменту Лонгін увірував у те, що Ісус був сином Божим, а через три дні разом з іншими воїнами став свідком воскресіння Христа.

Новонавернений християнин вирушив із проповіддю до себе на батьківщину, до Каппадокії. З ним пішли й два інші воїни, які бачили воскреслого Ісуса. Однак Понтій Пілат розпорядився зловити та обезголовити подвижників. Пізніше голови християн знайшла сліпа жінка, яка поховала їх і вилікувалась водночас від очної хвороби.

Народні традиції і прикмети

Святий Лонгін вважався зцілювачем очних хвороб, тому цього дня заведено молитися йому всім, хто мав якісь проблеми із зором.

Також на Лонгіна діставали із скринь зимовий одяг, щоб провітрити його на першому морозі та прогріти на останньому сонці. Люди вірили в особливу силу поєднання морозу та сонця, здатну проганяти хвороби.

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Перелітні птахи тільки зараз збираються у вирій – зима, швидше за все, буде досить теплою і без сильних морозів.

Каламутний і блідий місяць 29 жовтня – буде мороз і сніг

Яскраве зоряне небо – погода, за прикметами, буде гарною.

Сонце в хмарах 29 жовтня, начебто б у тумані – чекай на нещастя.

Листя пожовкло і практично не обпадає – прикмета, що морози настануть не надто скоро.

Тривалі тумани 29 жовтня – скоро буде відлига.

Що заборонено робити 29 жовтня

У цього дня дуже напружена енергетика, він невдалий, так що не робіть нічого важливого. Можуть статися неприємні випадковості, втрати і крадіжки. Уникайте великого скупчення людей, і не купуйте нічого значного, це не принесе вам радості.

Щоб не принести з роботи додому чужу біду, йдучи з неї, накресліть вугіллям або олівцем на підошвах взуття хрест і скажіть: “Зніму хрестом, царським перстом, те, що не від Бога, від чортового порога. Собаці злій вити, а мені рабу (рабі) Божого (ім’я) здоровим бути. Амінь”.

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