Астрологічний прогноз на 29 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день кардинальних життєвих змін, коли необхідно бути максимально уважними до думок і бажань, що виникають – вони можуть означати набагато більше, ніж зазвичай, і незабаром обов'язково набудуть реальних рис.

Символ дня: Вепр.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: небесний, перлинно-блакитний.

Щасливі камені дня: бірюза, мармур.

За якусь частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, може призвести до неохайних наслідків, тому до її лікування необхідно стати якнайшвидше.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть розповісти про стан здоров'я: приємний сюжет свідчить про те, що з ним усе нормально, неприємний – про проблеми, що існують.

Стрижка дня: час сприятливий для догляду за волоссям взагалі та стрижки зокрема.

Афоризм дня: «Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе» (Сократ).

Ангел-охоронець дня: Усавель – дарує успіх у фінансових питаннях.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, мета яких – залучення кохання та дружби.

Табу дня: заборонено завдавати комусь шкоди.

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