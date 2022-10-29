Байден дорогою на саміт Великої сімки відвідає ще дві країни

У листопаді президент США відправиться у тижневу закордонну поїздку, під час якої побуває на чотирьох міжнародних самітах, включно із самітом G-20.

У президента США Джо Байдена наступного місяця запланована тижнева поїздка до трьох країн. Під час саміту Великої сімки він може опинитися в компанії китайського лідера Сі Цзіньпіна та російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на брифінг прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр.

За словами речниці американського президента, Байден спочатку поїде в Шарм-ель-Шейх у Єгипет, де 11 листопада відвідає кліматичну конференцію COP 27, а потім відправиться в Пномпень у Камбоджі для участі в південно-східному саміті США-АСЕАН (Азійські лідери) та Східноазіатському саміті.

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13-16 листопада Байден відвідає індонезійський острів Балі, де збираються лідери найбільших економік світу, так званої “Великої сімки”.

Американський лідер на форумі в Індонезії "працюватиме з партнерами по G20 над вирішенням ключових проблем, таких як зміна клімату", а також труднощів, що стосуються "енергетичної та продовольчої безпеки". Байден також приділить увагу іншим питанням щодо "економічного відновлення у світі".

Закордонна поїздка президента розпочинається лише через кілька днів після ключових проміжних виборів у Сполучених Штатах, які визначатимуть, яка партія контролює Палату представників і Сенат.

Саміт G-20 також може дати Байдену першу можливість як президента зустрітися віч-на-віч зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіна. Існує також ймовірність перетнутися з президентом Росії Володимиром Путіним і наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом, фактичним лідером багатого нафтою королівства.

Путін, Сі та Мохаммед бін Салман ще не оголосили про свої плани поїздок.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час відеоконференції з лідерами країн Групи семи запропонував розмістити на кордоні України і Білорусі місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.

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