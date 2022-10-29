Байден по дороге на саммит Большой семерки посетит еще две страны

В ноябре президент США отправится в недельную заграничную поездку, во время которой побывает на четырех международных саммитах, включая саммит G-20.

У президента США Джо Байдена в следующем месяце запланирована недельная поездка в три страны. В ходе саммита Большой семерки он может оказаться в компании китайского лидера Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам пресс-секретаря американского президента, Байден сначала поедет в Шарм-эль-Шейх в Египте, где 11 ноября посетит климатическую конференцию COP 27, а затем отправится в Пномпень в Камбодже для участия в юго-восточном саммите США-АСЕАН (Азиатские лидеры) и Восточно-Азиатском саммите.

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13-16 ноября Байден посетит индонезийский остров Бали, где собираются лидеры крупнейших экономик мира, так называемой "Большой семерки".

Американский лидер на форуме в Индонезии будет "работать с партнерами по G20 над решением ключевых проблем, таких как изменение климата", а также трудностей, касающихся "энергетической и продовольственной безопасности". Байден также уделит внимание другим вопросам "экономического восстановления в мире".

Заграничная поездка президента начинается только через несколько дней после ключевых промежуточных выборов в Соединенных Штатах, которые будут определять, какая партия контролирует Палату представителей и Сенат.

Саммит G-20 также может дать Байдену первую возможность в качестве президента встретиться лицом к лицу со своим китайским коллегой Си Цзиньпиным. Существует также вероятность пересечься с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, фактическим лидером богатого нефтью королевства.

Путин, Си и Мохаммед бин Салман еще не объявили о планах поездок.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции с лидерами стран Группы семи предложил разместить на границе Украины и Белоруссии миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации.

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