Астрологический прогноз на 29 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день кардинальных жизненных перемен, когда необходимо быть максимально внимательными к возникающим мыслям и желаниям – они могут значить куда больше, чем обычно, и вскоре обязательно обретут реальные черты.
Символ дня: вепрь.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: небесный, жемчужно-голубой.
Счастливые камни дня: бирюза, мрамор.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, чревата неприятными последствиями, поэтому к ее лечению необходимо приступать как можно быстрее.
Сны дня: сны нынешней ночи могут рассказать о состоянии здоровья: приятный сюжет будет свидетельствовать о том, что с ним все нормально, неприятный – о существующих проблемах.
Стрижка дня: время благоприятно для ухода за волосами вообще и стрижки в частности.
Афоризм дня: "Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя" (Сократ).
Ангел-хранитель дня: Усавэль – дарит удачу в финансовых вопросах.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, цель которых – привлечение любви и дружбы.
Табу дня: запрещено причинять кому-либо вред.
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