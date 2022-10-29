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Астрологический прогноз на 29 октября

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Астрологический прогноз на 29 октября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день кардинальных жизненных перемен, когда необходимо быть максимально внимательными к возникающим мыслям и желаниям – они могут значить куда больше, чем обычно, и вскоре обязательно обретут реальные черты. 

Символ дня: вепрь. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: небесный, жемчужно-голубой. 

Счастливые камни дня: бирюза, мрамор. 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, чревата неприятными последствиями, поэтому к ее лечению необходимо приступать как можно быстрее. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут рассказать о состоянии здоровья: приятный сюжет будет свидетельствовать о том, что с ним все нормально, неприятный – о существующих проблемах. 

Стрижка дня: время благоприятно для ухода за волосами вообще и стрижки в частности. 

Афоризм дня: "Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя" (Сократ). 

Ангел-хранитель дня: Усавэль – дарит удачу в финансовых вопросах. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, цель которых – привлечение любви и дружбы. 

Табу дня: запрещено причинять кому-либо вред. 

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
38
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