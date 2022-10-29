Астрологический прогноз на 29 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день кардинальных жизненных перемен, когда необходимо быть максимально внимательными к возникающим мыслям и желаниям – они могут значить куда больше, чем обычно, и вскоре обязательно обретут реальные черты.

Символ дня: вепрь.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: небесный, жемчужно-голубой.

Счастливые камни дня: бирюза, мрамор.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, чревата неприятными последствиями, поэтому к ее лечению необходимо приступать как можно быстрее.

Сны дня: сны нынешней ночи могут рассказать о состоянии здоровья: приятный сюжет будет свидетельствовать о том, что с ним все нормально, неприятный – о существующих проблемах.

Стрижка дня: время благоприятно для ухода за волосами вообще и стрижки в частности.

Афоризм дня: "Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя" (Сократ).

Ангел-хранитель дня: Усавэль – дарит удачу в финансовых вопросах.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, цель которых – привлечение любви и дружбы.

Табу дня: запрещено причинять кому-либо вред.

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