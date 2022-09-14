Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит встревать в конфликты

День, когда опасность может подстерегать человека на каждом шагу, поэтому особую осторожность необходимо соблюдать в любых, даже самых привычных, ситуациях. Одна из главных неприятностей, которая сегодня может поджидать каждого, – вероятность серьезных конфликтов – они будут вспыхивать на каждом шагу, причем зачастую без видимых причин.

Сегодня, 14 сентября, встревать в конфликты не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них любая – даже несерьезная – ссора может стать по-настоящему опасной

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, войдя в раж, перестают здраво оценивать ситуацию, поэтому в конфликте они бывают страшны – никто, включая их самих, не знают, чего от них ожидать. Сегодняшний день не станет исключением – ввязавшись в несерьезную перепалку, они могут выйти на такой уровень конфликта, который исключает любые возможности примирения – не стоит до этого доводить.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – скандалисты серьезные, причем конфликтуют они, как правило, с присущим им хладнокровием, не повышая голоса и стараясь задеть своего оппонента как можно сильнее, ударив его в самое больное место – вычислять их они умеют, как никто другой. Однако сегодня умение представителей знака виртуозно ссорится может сыграть против них, особенно если в качестве оппонента им попадется человек, владеющий этим искусством так же умело.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы любят скандалить, хотя и не являются профессионалами в этом вопросе – они ругаются, когда на них находит вдохновение, и любят импровизировать. Вот и сегодня, несмотря на предупреждение звезд, представителям знака захочется поссориться с кем-то из окружающих. Не стоит этого делать – удовольствия от процесса они все равно не получат, а последствия могут оказаться неприятными.

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