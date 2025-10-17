- Дата публикации
Три знака Зодиака, которым в этот день не стоит хвалить себя
День негативной энергетики, когда ссоры и конфликты будут возникать без повода — практически на ровном месте, поэтому от общения с окружающими лучше отказаться или хотя бы свести его к минимуму.
Еще одна характеристика времени — желание хвалить себя и хвастаться своими достижениями, что будет характеризовать нас не самым лучшим образом.
Сегодня, 16 октября, выпячивание своего «я» противопоказано всем знака Зодиака, но трем из них хвалить себя категорически не рекомендуется
Рак
Ракам, людям скромным и застенчивым, хвастовство не свойственно, поэтому в их «исполнении» оно выглядит особенно неприглядно. Чтобы не выглядеть смешными в глазах окружающих, нужно удалить слово «я» из своего лексикона и не говорите о себе, как о примере для подражания.
Дева
Девы имеют все основания для того, чтобы презентовать себя в лучшем свете, но это не значит, что они должны так делать — во всяком случае, в этот день. Пусть их оценят по результатам трудов другие люди, показав, насколько велика их профессиональную репутация.
Козерог
Козероги почувствуют непреодолимое желание выделиться из толпы, продемонстрировав — причем, не без хвастовства — свои достижения. Звезды рекомендуют им удержаться от этого, поскольку результат будет прямо противоположным ожидаемому.
