Зима 2022: рекомендации астролога на 21 января

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в пятницу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Солнце переходит в знак своего изгнания – Водолей, из-за чего последний теряет свою решительность и напор. Этот знак любит принимать решения в группе, вместе с другими: энергии в зимнее время мало, поэтому коллектив играет особую роль в ее сохранении.

Энергия Водолея проявляется только в коллективе, поэтому в конце января-начале февраля Вселенная выдает энергию импульсивно, небольшими порциями, что приведет к коллективным возмущениям и протестам, которые будут вспыхивать в самых разных частях земного шара.

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