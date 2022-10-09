Как приучить ребенка не разбрасывать и собирать игрушки

Обычно в квартире (доме), где живут маленькие дети, сложно сохранить порядок хотя бы на пару часов, потому что дети постоянно разбрасывают по всему дому свои игрушки и разные вещи. Причем наткнуться на какого-нибудь мишку, кубик или носок можно в самых неожиданных местах: под холодильником, в ванной комнате, за дверью, в ящике с посудой...

И как бы часто родители ни убирали в доме, ситуацию изменить очень сложно. И все же детей нужно приучать складывать на место свои вещи, для начала – свои игрушки... О том, как это сделать, рассказал житомирский психолог Наталья Сидоренок.

Хочешь быть сыщиком?

Учить убирать игрушки лучше всего в игровой форме, чтобы для ребенка это не стало рутинной обязанностью. Родители могут предложить ребенку стать сыщиком и разыскать свои игрушки-сокровища, которые находятся в разных комнатах. Причем родители должны сразу назвать эти игрушки, чтобы ребенок четко знал, что ищет: зайчика, куклу Машу, машину-грузовик и так далее (родители буквально час назад натыкались на эти игрушки и потому точно знают, где какая валяется). Чтобы облегчить ребенку задачу, можно даже подсказать, в какой именно комнате следует искать. Если ребенку удастся найти все игрушки, нужно его похвалить, ведь он – настоящий сыщик Шерлок Холмс! И тогда ребенок всегда будет соглашаться на такую игру. А впоследствии родители уже могут и не подсказывать, где какая игрушка находится – ребенок сам будет их искать.

Если игрушки находятся только в одной детской комнате – это гораздо проще. Тогда маме можно поставить возле себя коробку с игрушками и сказать: "Сейчас мы проверим, какой ты внимательный. А ну-ка, разыщи мне три машинки, два мяча, три кубика и так далее. Ребенок будет их с удовольствием собирать и заодно учиться считать.

Кто быстрее?

Если в доме несколько детей, то родители могут провести соревнование: кто соберет игрушки быстрее. Для этого потребуется два ящика для игрушек. Победитель получает маленький приз (например, конфету). Об итогах соревнований следует рассказать папе или бабушке, которые порадуются за победителя и похвалят его. В следующий раз дети будут стараться убирать еще быстрее и тщательнее, потому что каждому хочется услышать слова восхищения.

Кстати, у детей появится стимул разбрасывать как можно меньше игрушек, чтобы их быстрее можно было собрать. А еще можно заранее оговорить время уборки, например, 3 минуты. Дети должны уложиться в отведенное время.

А если у вас один ребенок, то можно устроить соревнования между ним и мамой (папой) по сбору игрушек. Например, в течение нескольких минут (поставить будильник). Понятно, что взрослый будет сильно отставать от ребенка и явно проигрывать в скорости. А ребенок будет гордиться, что собирает игрушки лучше и быстрее, чем сам папа (мама)!

Игра в желания

Еще один интересный вариант. Играем в желания. Например, ребенок загадывает для мамы желание – помяукать, как кошка, а мама загадывает ребенку свое желание – поднять с пола куклу и положить в ящик для игрушек. И так можно играть, пока все игрушки не будут разложены по местам.

Затем можно поиграть в ребенка-робота, который должен выполнять все движения, которые ему приказывает конструктор (родитель): сделать шаг вперед, поднять руку вверх, затем взять с пола игрушку и положить на место. Чтобы было веселее, можно придумывать нестандартные движения, например, показать язык, почесать пятку и так далее, чтобы ребенку действительно нравилась такая игра.

Что кому выпадет?

Если вам нужно сделать уборку в доме, а дети капризничают и не желают участвовать, то можно прибегнуть к уловке: взять листы бумаги и написать на каждом, что нужно делать. Например, на одном – помыть полы, на другом – вытереть пыль, а на третьем – собрать игрушки. Все эти бумажки сложить в несколько раз, положить в коробку и предложить членам семьи закрыть глаза и вытащить по одной. Ребенок тоже захочет участвовать в таком интересном мероприятии, и наравне со всеми вытащит одну из бумажек. Если ему выпадет мытье полов, а маме или папе – сбор игрушек, то по правилам игры, можно поменяться заданиями. Конечно же, ребенок скорее предпочтет собирать игрушки, чем мыть полы. И тогда вся семья займется уборкой – каждый своим делом.

Ты настоящий волшебник!

Чтобы дети привыкали к уборке и не игнорировали ее, родители всегда должны их хвалить за любую помощь и с гордостью рассказывать об этом своим близким – бабушкам-дедушкам, тетям-дядям: "Я просто не представляю, что бы делала без Анечки (Сашеньки)! Наверное, не справилась". Это дает понять детям, насколько важна их помощь. Они чувствуют себя совсем взрослыми, что им очень нравится.

Если вы поручили ребенку самому убрать игрушки в своей комнате, то после уборки, зайдя к нему, нужно дать понять, как вы удивлены и потрясены чистотой и порядком. Можно ахнуть, всплеснуть руками и воскликнуть: "Ты настоящий волшебник!" Ребенку будет очень приятно и захочется всегда вас удивлять и восхищать.

А если ребенок наотрез отказывается убирать игрушки, то...

Если же ребенок отвергает любые предложения и наотрез отказывается собирать свои игрушки, можно сказать так: "Твои игрушки не заслужили того, чтобы валяться по углам. Если ты не будешь их убирать, то мы отдадим их другому ребенку, который будет их любить и складывать на место". Или так: "Машинки должны стоять в гараже, а они валяются где попало...Им плохо". Можно дать ребенку время подумать об этом и уйти из комнаты. Скорее всего он примет правильное решение и уберет все по местам.

Или еще вариант. Если ребенок не хочет вам помогать убирать и отказывается складывать на место игрушки, то можно предупредить его: "Если ты не хочешь выполнять мои просьбы, то я не буду выполнять твои. Не проси меня купить тебе конфеты или катать на качели". Ребенок сразу сообразит, что лучше с мамой не ссориться и начнет собирать свои игрушки.

Главное – не кричать на ребенка, не обзывать его лентяем, а все вопросы решать спокойно. Нужно объяснить ребенку, что у каждого члена семьи – свои обязанности по дому: папа чистит от пыли тяжелый ковер, мама – стирает и гладит белье, а у ребенка тоже есть небольшие поручения, которые он должен выполнять. Одно из них – собирать свои игрушки и складывать их на место.

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