Грушевое дерево: советы для осенней посадки: советы для осенней посадки / © Associated Press

Весной оно радует белыми душистыми цветами, летом дарит тень и свежесть благодаря густой листве, осенью переливается золотом и багрянцем, а зимой украшает участок причудливыми ветвями. К тому же груша считается одним из самых неприхотливых фруктовых деревьев, которое под силу вырастить даже новичкам.

Осень — отличное время для высадки молодых саженцев. Благодаря прохладной температуре и влажной почве корневая система легко адаптируется, а уже весной дерево активно пойдет в рост. Издание Martha Stewart рассказало, как правильно выбрать сорт, учесть особенности почвы и соблюдать несколько простых правил ухода.

Когда сажать

Лучшее время для посадки груши — ранняя весна или поздняя осень. В прохладной и влажной почве корни приживаются быстрее. Летом тоже можно сажать, однако тогда дерево требует ежедневного полива и более тщательного ухода.

Важно: выбирайте сорт, который подходит именно к вашему климатическому поясу. Например, для северных регионов лучше зимостойкие сорта, для южных — те, которые устойчивы к жаре и засухе.

Как правильно сажать

Место: солнечный участок с дренированной, плодородной почвой. Груша требует не менее 6-8 часов прямого солнца в день. Яма: копайте такую же глубокую, как горшок с саженцем, но вдвое шире, чтобы корни имели пространство. Почва: разрыхлите землю, смешайте ее с перегноем или компостом. Посадка: поставьте саженец ровно, засыпьте почвой и хорошо уплотните. Полив: сразу вылейте не менее 5 л воды, чтобы земля плотно облегла корни. Мульчирование: вокруг ствола разложите слой компоста или перегноя, но оставьте несколько сантиметров от коры. Защита: молодые деревья желательно оградить сеткой от грызунов.

Уход

Свет : обязательно солнце, иначе плоды будут мелкими и несладкими.

Почва : лучше всего подходит легкий суглинок, слабокислый (pH 5,9-6,5). Полезно сделать анализ почвы, чтобы сбалансировать питание.

Вода : раз в неделю — около 2,5 см воды, поливать глубоко и медленно. В засуху — чаще.

Температура : для формирования плодов груши нужны периоды холода (400-800 часов при температуре +0…+7 °C в зависимости от сорта).

Удобрение: молодые деревья подкармливайте ежемесячно с весны до августа комплексным удобрением. Взрослым достаточно весенней подкормки раз в год.

Обрезка

Обрезка — ключ к урожайности и здоровью груши.

Основная обрезка проводится в конце зимы или в начале весны, до распускания почек.

Формируйте пирамидальную крону с одним центральным проводником.

Оставляйте 3-5 скелетных ветвей, которые расходятся в разные стороны.

Удаляйте больные, сухие и перекрещенные ветви.

Инструменты после каждого среза обеззараживайте, чтобы избежать распространения болезней.

Размножение

Грушу можно вырастить даже из черенков:

Выберите здоровый побег длиной 8-10 см поздней весной или осенью.

Срежьте под узлом, снимите нижние листья.

Погрузите в корневой стимулятор и посадите в легкий субстрат (перлит, кокосовый субстрат).

Накройте прозрачным пакетом для создания влажности.

Через несколько месяцев появятся корешки, тогда можно пересаживать в сад.

Грушевое дерево — это красота сада и вкусные плоды на вашем столе. Достаточно однажды посадить его осенью и оно десятилетиями будет радовать вас обильным цветением и урожаями.