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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
100
Время на прочтение
3 мин

Как легко и просто снять старые обои

Удаление обоев — задача, которая пугает многих, а зря. Правильная подготовка, несколько полезных инструментов и немного терпения — вот все, что вам нужно.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как легко и просто снять старые обои

Как легко и просто снять старые обои / © Credits

Издание Real Simple сделало пошаговую инструкцию для снятия как классических обоев на клею, так и современных самоклеящихся — просто, безопасно и без повреждения стен.

Обои — это отличный способ обновить интерьер, но когда приходит время перемен, важно снять их правильно. Спешка и неправильная техника могут испортить стены, оставить следы клея или даже повредить проводку. Кроме того, качественное снятие старых обоев — залог хорошего результата во время нового ремонта.

Чем лучше была подготовлена стена перед поклейкой обоев, тем легче их будет снять. Если обои клеили на грунтованную, сухую и чистую поверхность — велика вероятность, что они снимутся полосами без усилий.

Советы: если вы только планируете клеить новые обои, обязательно обработайте грунтовкой стены. Это значительно облегчит предстоящий демонтаж.

Снятие обоев на клею

Вам понадобится:

  • Инструмент для поддевания обоев (заколка/игла)

  • Шпатель (жесткий пластиковый или металлический)

  • Распылитель с горячей водой

  • Жидкий смягчитель ткани или уксус

  • Губка

  • Ведро

  • Малярная лента

  • Пластиковая пленка

  • Резиновые перчатки

  • Мусорные пакеты

Шаг 1. Защитите пол и электричество

  • Выключите электричество в комнате.

  • Заклейте розетки и выключатели малярной лентой.

  • Уложите пластиковую пленку у стен и закрепите ее скотчем — это убережет пол от влаги и клея.

Шаг 2. Проверьте, легко ли снимаются обои

  • Попытайтесь снять обои вручную, поддев край шпателем или ногтем. Если идут длинными полосами — отлично.

  • Если нет, переходите к следующему шагу.

Шаг 3. Надрежьте обои

  • Воспользуйтесь инструментом и аккуратно сделайте проколы острым предметом по всей поверхности. Это позволит жидкости лучше проникнуть через бумагу и ослабить клей.

Шаг 4. Приготовьте раствор

Выбирайте один из двух домашних рецептов:

  • Уксусный раствор: 2/3 стакана горячей воды и 1/3 стакана белого уксуса.

  • Смягчитель: ¾ стакана горячей воды и ¼ стакана жидкого бельевого кондиционера

Залейте раствор в бутылку с распылителем.

Шаг 5. Наносите раствор и снимайте обои

  • Обильно опрыскивайте участок (приблизительно 1 м²).

  • Подождите 5–10 мин.

  • Начинайте с уголка, осторожно поднимайте обои шпателем.

  • Не скребайте слишком сильно, чтобы не повредить стену.

Шаг 6. Удалите остатки клея

  • Повторно нанесите раствор, если клей остался.

  • Протрите стену влажной губкой.

  • Часто мойте и выкручивайте губку, чтобы не разносить остатки клея.

Снятие самоклеек

Вам понадобится:

  • Шпатель

  • Отвертка

  • Пергаментная бумага (если хотите сохранить обои)

Что делать:

  1. Выключите электричество. Снимите крышки розеток и выключателей.

  2. Найдите верхний угол обоев. Подцепите шпателем или ногтем.

  3. Медленно снимайте обои. Двигайтесь равномерно, не дергайте — это убережет стену под ними.

  4. Сохраните обои. Наклейте их на пергаментную бумагу липкой стороной вверх, так что вы сможете использовать их повторно.

Советы

  • Работайте на небольшом участке. Не пытайтесь сразу обработать всю комнату — это приведет к высыханию раствора.

  • Не торопитесь. Это не марафон, а тщательная ручная работа.

  • Защитите пол и мебель. Пленка и малярная лента — ваши лучшие друзья.

  • Работайте в проветриваемом помещении. Особенно если используете уксус или коммерческое средство.

  • После завершения дайте стенам высохнуть. И только тогда переходите к покраске или новым обоям.

Удаление обоев не обязательно должно стать «семейной драмой». Немного организации, правильные инструменты, терпение и стены снова готовы к обновлению.

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Дата публикации
Количество просмотров
100
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