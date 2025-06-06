Как легко и просто снять старые обои / © Credits

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Издание Real Simple сделало пошаговую инструкцию для снятия как классических обоев на клею, так и современных самоклеящихся — просто, безопасно и без повреждения стен.

Обои — это отличный способ обновить интерьер, но когда приходит время перемен, важно снять их правильно. Спешка и неправильная техника могут испортить стены, оставить следы клея или даже повредить проводку. Кроме того, качественное снятие старых обоев — залог хорошего результата во время нового ремонта.

Чем лучше была подготовлена стена перед поклейкой обоев, тем легче их будет снять. Если обои клеили на грунтованную, сухую и чистую поверхность — велика вероятность, что они снимутся полосами без усилий.

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Советы: если вы только планируете клеить новые обои, обязательно обработайте грунтовкой стены. Это значительно облегчит предстоящий демонтаж.

Снятие обоев на клею

Вам понадобится:

Инструмент для поддевания обоев (заколка/игла)

Шпатель (жесткий пластиковый или металлический)

Распылитель с горячей водой

Жидкий смягчитель ткани или уксус

Губка

Ведро

Малярная лента

Пластиковая пленка

Резиновые перчатки

Мусорные пакеты

Шаг 1. Защитите пол и электричество

Выключите электричество в комнате.

Заклейте розетки и выключатели малярной лентой.

Уложите пластиковую пленку у стен и закрепите ее скотчем — это убережет пол от влаги и клея.

Шаг 2. Проверьте, легко ли снимаются обои

Попытайтесь снять обои вручную, поддев край шпателем или ногтем. Если идут длинными полосами — отлично.

Если нет, переходите к следующему шагу.

Шаг 3. Надрежьте обои

Воспользуйтесь инструментом и аккуратно сделайте проколы острым предметом по всей поверхности. Это позволит жидкости лучше проникнуть через бумагу и ослабить клей.

Шаг 4. Приготовьте раствор

Выбирайте один из двух домашних рецептов:

Уксусный раствор: 2/3 стакана горячей воды и 1/3 стакана белого уксуса.

Смягчитель: ¾ стакана горячей воды и ¼ стакана жидкого бельевого кондиционера

Залейте раствор в бутылку с распылителем.

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Шаг 5. Наносите раствор и снимайте обои

Обильно опрыскивайте участок (приблизительно 1 м²).

Подождите 5–10 мин.

Начинайте с уголка, осторожно поднимайте обои шпателем.

Не скребайте слишком сильно, чтобы не повредить стену.

Шаг 6. Удалите остатки клея

Повторно нанесите раствор, если клей остался.

Протрите стену влажной губкой.

Часто мойте и выкручивайте губку, чтобы не разносить остатки клея.

Снятие самоклеек

Вам понадобится:

Шпатель

Отвертка

Пергаментная бумага (если хотите сохранить обои)

Что делать:

Выключите электричество. Снимите крышки розеток и выключателей. Найдите верхний угол обоев. Подцепите шпателем или ногтем. Медленно снимайте обои. Двигайтесь равномерно, не дергайте — это убережет стену под ними. Сохраните обои. Наклейте их на пергаментную бумагу липкой стороной вверх, так что вы сможете использовать их повторно.

Советы

Работайте на небольшом участке. Не пытайтесь сразу обработать всю комнату — это приведет к высыханию раствора.

Не торопитесь. Это не марафон, а тщательная ручная работа.

Защитите пол и мебель. Пленка и малярная лента — ваши лучшие друзья.

Работайте в проветриваемом помещении. Особенно если используете уксус или коммерческое средство.

После завершения дайте стенам высохнуть. И только тогда переходите к покраске или новым обоям.

Удаление обоев не обязательно должно стать «семейной драмой». Немного организации, правильные инструменты, терпение и стены снова готовы к обновлению.