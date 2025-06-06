Як легко та просто зняти старі шпалери / © Credits

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Видання Real Simple зібрало покрокову інструкцію для зняття як класичних шпалер на клею, так і сучасних самоклеючих — просто, безпечно та без пошкодження стін.

Шпалери — це чудовий спосіб оновити інтер’єр, але коли приходить час змін, важливо зняти їх правильно. Поспіх і неправильна техніка можуть зіпсувати стіни, залишити сліди клею чи навіть пошкодити електропроводку. Крім того, якісне зняття старих шпалер — запорука гарного результату під час нового ремонту.

Чим краще була підготовлена стіна перед наклеюванням шпалер, тим легше їх буде зняти. Якщо шпалери клеїли на проґрунтовану, суху та чисту поверхню — велика ймовірність, що вони знімуться смугами без зайвих зусиль.

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Поради: якщо ви тільки плануєте клеїти нові шпалери, обов’язково обробіть стіни ґрунтовкою. Це значно полегшить майбутній демонтаж.

Зняття шпалер на клею

Вам знадобиться:

Інструмент для піддівання шпалер (шпилька/голка)

Шпатель (жорсткий пластиковий чи металевий)

Розпилювач із гарячою водою

Рідкий пом’якшувач тканини чи оцет

Губка

Відро

Малярна стрічка

Пластикова плівка

Гумові рукавички

Сміттєві пакети

Крок 1. Захистіть підлогу та електрику

Вимкніть електрику у кімнаті.

Заклейте розетки та вимикачі малярною стрічкою.

Покладіть пластикову плівку біля стін і закріпіть її скотчем — це вбереже підлогу від вологи та клею.

Крок 2. Перевірте, чи легко знімаються шпалери

Спробуйте зняти шпалери вручну, підчепивши край шпателем або нігтем. Якщо йдуть довгими смугами — чудово.

Якщо ні — переходьте до наступного кроку.

Крок 3. Надріжте шпалери

Скористайтесь інструментом та акуратно зробіть проколи гострим предметом по всій поверхні. Це дозволить рідині краще проникнути крізь папір і послабити клей.

Крок 4. Приготуйте розчин

Обирайте один із двох домашніх рецептів:

Оцтовий розчин: 2/3 склянки гарячої води та 1/3 склянки білого оцту

Пом’якшувач: ¾ склянки гарячої води та ¼ склянки рідкого кондиціонера для білизни

Залийте розчин у пляшку з розпилювачем.

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Крок 5. Наносьте розчин і знімайте шпалери

Рясно обприскайте ділянку (приблизно 1 м²).

Зачекайте 5–10 хв.

Починіть із куточка, обережно підіймайте шпалери шпателем.

Не шкрябайте занадто сильно, щоб не пошкодити стіну.

Крок 6. видаліть залишки клею

Повторно нанесіть розчин, якщо клей залишився.

Протріть стіну вологою губкою.

Часто мийте та викручуйте губку, щоб не розносити залишки клею.

Зняття самоклейок

Вам знадобиться:

Шпатель

Викрутка

Пергаментний папір (якщо хочете зберегти шпалери)

Що робити:

Вимкніть електрику. Зніміть кришки розеток і вимикачів. Знайдіть верхній кут шпалер. Підчепіть шпателем або нігтем. Повільно знімайте шпалери. Рухайтесь рівномірно, не смикайте — це вбереже стіну під ними. Збережіть шпалери. Наклейте їх на пергаментний папір липкою стороною догори, так ви зможете використовувати їх повторно.

Поради

Працюйте на невеликій ділянці. Не намагайтесь обробити одразу всю кімнату — це призведе до висихання розчину.

Не поспішайте. Це не марафон, а ретельна ручна робота.

Захистіть підлогу та меблі. Плівка та малярна стрічка — ваші найкращі друзі.

Працюйте у провітрюваному приміщенні. Особливо, якщо використовуєте оцет або комерційний засіб.

Після завершення дайте стінам висохнути. І тільки тоді переходьте до фарбування чи нових шпалер.

Видалення шпалер не обов’язково має стати «сімейною драмою». Трохи організації, правильні інструменти та терпіння — і стіни знову готові до оновлення.