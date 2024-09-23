Как лимон поможет очистить стекло вашей духовки

Если вы столкнулись с проблемой загрязненного стекла духовки, не стоит расстраиваться, расскажем вам об интересном способе, который поможет вернуть ей блеск.
На странице pomyslowe.panie.domu рассказали и показали, как почистить стекло духовки с помощью лимона без использования опасных химических веществ.
Что понадобится:
- Лимонный сок;
- Разрыхлитель для теста;
- Алюминиевая фольга.
Что делать:
- Натрите стекло лимонным соком. Лимонный сок не только обладает приятным запахом, но и известен своими очищающими свойствами. Он помогает расщеплять жир и грязь и подготовит поверхность к дальнейшей очистке.
- Посыпьте разрыхлителем. Разрыхлитель для теста, благодаря своей абразивной структуре, поможет удалить даже самые стойкие загрязнения. Равномерно посыпьте его на обработанную лимонным соком поверхность.
- Скраб алюминиевой фольгой. Сложите фольгу в виде небольшого мячика и осторожно начните тереть загрязненное стекло. Будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность.
- Протрите влажной тряпкой. После окончания используйте влажную тряпку, чтобы удалить остатки разрыхлителя и лимонного сока. Ваше стекло будет блестящим и безупречно чистым.
Попробуйте этот метод и вы увидите, как ваша духовка снова засияет чистотой.
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