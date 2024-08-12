Как обычная соль может помочь в садоводстве

Соль в садоводстве может принести пользу, но так же и вред вашим растениям. Все зависит от того, как и где вы её используете.
На странице gardening__guru рассказали, как можно использовать обычную пищевую соль в собственном саду.
- Уничтожение ядовитого плюща. Для борьбы с ядовитым плющом можно использовать мощный раствор соленой воды. Смешайте 1 стакан соли и 3,7 литра воды, добавьте мыло, чтобы раствор лучше прилипал к растениям. Нанесите смесь на листья и стебли ядовитого плюща с помощью садового распылителя.
- Отпугивает муравьев. Чтобы предотвратить появление и размножение муравьев в вашем саду, рассыпьте обычную поваренную соль в местах, где они появляются. Этот лайфхак также поможет избежать их проникновения в ваш дом. Просто посыпьте солью места, через которые муравьи пролезают в ваш дом и они не смогут перейти этот барьер.
- Борьба против улиток. Посыпьте улиток солью, чтобы убить их. Подождите пять минут, а затем посыпьте их еще раз (это не гуманный метод, но действенный).
- Борьба с мучнистыми червецами. Капустный червец вредит капусте, брокколи и цветной капусте. Для их контроля посыпьте листья смесью из 1 стакана муки и 1/2 стакана соли. Лучше всего делать это утром или вечером, когда листья еще влажные от росы.
- Контроль сорняков. Соль часто используется для борьбы с сорняками, особенно на тротуарных участках. Если смешать соль с водой и нанести раствор на сорняки, это может помочь их уничтожению. Но важно соблюдать осторожность, что бы раствор не попал на другие растения, поскольку это может их убить.
- Ограничение роста растений. Соль можно использовать для создания барьеров или зон, где не должно расти растения. Это может стать полезным лайфгаком, когда вам нужно удержать определенные растения как можно дальше от клумб или грядок.
Использование соли в садоводстве требует осторожности и осознания возможных последствий. Если вы решите использовать соль, обязательно соблюдайте рекомендуемые нормы и всегда учитывайте возможные риски для растений и окружающей среды.
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