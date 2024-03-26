17 мифов о кошках, в которые стоит перестать верить

Jaw-Dropping Facts отделили факты от вымысла. Ниже вы найдете самые распространенные мифы, которые веками мешают жить этим милым созданиям.

Кошки всегда приземляются на ноги

Кошки часто приземляются на ноги, когда падают с высоты. Это потому, что у них есть врожденная способность, известная как "выпрямляющий рефлекс", благодаря которой они могут поворачивать свое тело в воздухе во время падения. Хотя все это правда, дело в том, что кошки не всегда приземляются на ноги. И этот миф вызывает большое беспокойство, поскольку многие владельцы кошек воспринимают его буквально.

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Кошки не ласковые

Многие люди думают, что кошки сдержанны и менее склонны любить своих хозяев. Но правда в том, что кошки любят своих хозяев — просто они выражают привязанность совсем иначе, чем собаки. В связи с этим исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало, что кошки формируют привязанность к своим владельцам, аналогичную той, которую собаки и даже дети формируют к тем, кто за ними ухаживает. Другие исследования показали, что кошки видят в своих владельцах источник комфорта и безопасности.

Кошки могут прекрасно себя чувствовать на веганской диете

Некоторые люди, выбравшие веганскую диету, также принуждают своих кошачьих друзей вести постный образ жизни. Но кошки являются облигатными хищниками и нуждаются в мясе для удовлетворения своих пищевых потребностей.

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У кошек девять жизней

Хотя это глупый миф, в этом суеверии вызывает беспокойство то, что оно подразумевает. Многие владельцы кошек считают, что их кошка не нуждается в особом уходе. Но реальность такова, что кошкам требуется хороший уход, профилактическая медицина, хорошая еда, хорошая гигиена и много любви, чтобы обеспечить долгую и счастливую жизнь.

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Кошки мурлыкают, когда они счастливы

Кошки часто мурлыкают, когда они счастливы. Однако они также могут мурлыкать, когда испытывают стресс, напуганы, плохо себя чувствуют или испытывают боль. Они мурлычут, чтобы обеспечить себе комфорт.

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Молоко – отличное лакомство для кошек

Многие люди думают, что кошкам можно пить молоко, однако у большинства кошек непереносимость лактозы.

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Онихэктомия – не вредно

Удаление когтей – совершенно ненужная операция. Спасение вашей мебели таким путем неприемлемо. Удаление когтей для вашей кошки мучительно.

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Кошки холодны и отстранены

Домашние кошки по своей природе более независимы и склонны к уединенному образу жизни. Однако это не значит, что кошки холодны или отстранены. Кошкам приходится выживать в одиночестве. Это означает, что они часто опасаются незнакомцев или неизвестных обстоятельств в качестве способа самозащиты.

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Кошек невозможно дрессировать

Хотя кошек не так легко дрессировать, как собак, их действительно можно научить определенным командам, таким как сидеть, стоять или приходить с обещанием лакомства.

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Кошки ведут ночной образ жизни

Многие люди думают, что кошки ведут ночной образ жизни, потому что кошка будит их в 4 часа утра. Однако кошки на самом деле сумеречные. Это означает, что они больше всего бодрствуют в сумерках и на рассвете, когда есть лучшие возможности для охоты. Кошки не запрограммированы спать днем и бодрствовать всю ночь.

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Кошки — домашние животные, не требующие особого ухода

Часто приходится слышать, что кошкам не нужен такой уход, как собакам. Кошки — независимые и сильные животные, но они также могут быть хрупкими. Как и за любым другим домашним животным в вашем доме, за кошками нужно ухаживать так же, как и за собаками, и пренебрежение какими-либо их потребностями может привести к проблемам со здоровьем.

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Черные кошки приносят неудачу

К сожалению, этот миф очень беспокоит черных кошек, поскольку статистика показывает, что этих кошек реже всего берут из приютов. Но реальность такова, что цвет шерсти кошки не имеет ничего общего с удачей.

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Кошки не любят собак

Хотя в кино собак и кошек изображают врагами, правда в том, что большинство кошек и собак не видят друг в друге прямых конкурентов и на самом деле могут очень хорошо ладить.

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Кошки категорически не любят воду

Многие кошки на самом деле очарованы водой, а некоторые даже любят играть с ней, особенно если она течет из крана. На самом деле кошки обычно не любят погружаться в воду.

Кошки прекрасно видят в полной темноте

В зависимости от освещения форма зрачка кошки может меняться от почти полностью круглой до вертикально-щелевой. Хотя кошки обладают превосходной способностью видеть в почти полной темноте, они не могут видеть в полной темноте.

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Беременным женщинам нельзя жить с кошками

Миф о том, что кошки заражают беременных женщин токсоплазмозом, привел к тому, что хозяева бросили некоторых кошек. Эта инфекция очень редко встречается у кошек, которые едят коммерчески корм из магазина и которые были одомашнены с рождения и получили прививки. И если кошка не является переносчиком этого паразита, риска передачи беременной женщине нет. Если вы беспокоитесь, проверьте свою кошку на токсоплазмоз у ветеринара и в качестве двойной меры предосторожности не позволяйте беременным женщинам вычищать кошачий лоток голыми руками.

Все кошки любят кошачью мяту

Кошки любят кошачью мяту, и большинство кошачьих становятся гиперактивными от этого растения. Однако не все кошки реагируют на кошачью мяту. Исследователи обнаружили, что кошачья мята не влияет на каждую третью кошку.

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