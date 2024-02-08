Три ингредиента, которые не стоит использовать в домашней косметике

Домашняя косметика может быть очень эффективной. Она помогает бороться с сухостью кожи, жирным блеском, пигментными пятнами и даже способствует разглаживали морщин.

Если вы увлекаетесь изготовлением домашних косметических средств или даже предпочитаете самодельные кремы магазинным, вам будет интересно послушать мнение известной любительницы уходовых средств и аюрведический медицины - тиктокера Zaila.

Недавно девушка записала видео, в котором рассказала, каких компонентов она старается избегать при приготовлении домашней косметики и в уходе за кожей. Всего их три.

Лимон

Лимон / Фото: Credits

Не все съедобные продукты подходят для вашего лица. Лимон, по мнению блогерши, слишком жесткий для кожи и слишком кислый.

Несмотря на то, что существует множество рецептов домашних кремов, требующих использования лимона, по мнению Зайлы, он слишком суров для кожи.

"Есть лучшие альтернативы лимону, такие как йогурт и куркума, которые помогут осветлить кожу в домашних условиях", — добавила Зайла.

Оливковое масло

Оливковое масло / Фото: Credits

Второй ингредиент, которого следует избегать любителям ухода за кожей своими руками, — это оливковое масло. Зайла сказала, что он чрезвычайно комедогенен, то есть может вызвать прыщи. Оливковое масло, которое используют в фабричных косметических продуктах, рафинировано в лаборатории, поэтому не вызывает прыщи.

Эфирные масла

Эфирное масло / Фото: Credits

Эфирные масла — это, по сути, просто аромат, и вы можете повредить свою кожу, если будете их использовать. Кроме того, они практически не имеют реальных преимуществ.

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