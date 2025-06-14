Крапива для волос: дешевое и эффективное средство в уходе

Крапиву для волос использовали еще наши бабушки / © Credits

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Крапива обладает множеством противовоспалительных и антиоксидантных свойств. Она способна защитить кожу головы от повреждений и стимулировать рост новых волос. Листья крапивы также богаты минералами (железо, магний, цинк), которые могут дать волосяным фолликулам хороший стимул для роста.

Что полезного содержит крапива

Каротин в составе крапивы способствует укреплению структуры волос и защищает их от губительного действия УФ-лучей.

Витамин С — антиоксидант, который влияет на производство коллагена, необходимого для закрепления волосяного фолликула в коже головы. Кроме того, это прекрасный антиоксидант, который поможет оградить ваши волосы от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

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Витамины К и Е способствуют улучшению микроциркуляции крови, за счет чего волосяные луковицы получают необходимое количество питательных веществ, укрепляя волосяной стержень.

Витамин B1 (тиамин) помогает сохранить блеск волос.

Витамин B2 (рибофлавин) увлажняет пряди, препятствует чрезмерной сухости кожи головы и образованию перхоти.

Микроэлементы — кальций, медь и цинк — восстанавливают волосы от повреждений из-за горячей укладки, окрашивания, химической завивки и т.д. д. А также нормализуют баланс кожи головы и могут помочь в борьбе с перхотью.

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Фитонциды обладают дезинфицирующим действием.

Хлорофилл придает гладкость и мягкость локонам, а также есть мнение, что он замедляет появление седины, стимулируя выработку пигмента меланина.

Простые способы использования крапивы

Отвар крапивы

Это самый простой рецепт восстановления и укрепления волос, воспользоваться которыми может каждая из вас.

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Состав:

Листья (или сухие, или свежие) — 1 столовая ложка

Кипяток — 2 стакана

Как сделать отвар:

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Мелко режем крапиву

Заливаем листики кипятком

Используем во время каждого мытья головы в качестве ополаскивания. Ополаскивание волос крапивой придает приятный аромат, делает их блестящими и предотвращает появление секущихся кончиков

Спиртовой настой крапивы

Состав:

Сок свежей крапивы или же крепкий отвар — 1 часть

Кипяток — 1 часть

Спирт — 1 часть

Как сделать настой:

Отвар или сок крапивы смешиваем со спиртом

Настаиваем 10 дней в стеклянной таре и темном месте

Процеживаем через сито

Протираем голову перед мытьем или же используем в составе масок

Раньше мы писали, как предотвратить спутывание волос. Больше об этом читайте в новости.

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