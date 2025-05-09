Донер-кебаб с курицей: рецепт блюда с Восточным ароматом / © Credits

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Благодаря маринованному мясу, ароматному чесночному соусу, свежим овощам и мягкому лавашу — это не просто уличная еда, а полноценный ужин для всей семьи. А еще — это идеальный вариант для вечеринки, пикника или «ленивого» воскресного обеда. Как приготовить идеальный донер рассказали на странице iramsfoodstory.

Донер-кебаб — это турецкое блюдо из мяса, обычно приготовленного на вертикальном вертеле, нарезанного тонкими кусочками и завернутого в лаваш или поданного с рисом. Но дома все гораздо проще: вы можете приготовить вкуснейшую версию на обычной сковороде или гриле.

Ингредиенты

Для маринованной курицы

Куриные бедра без кости 900 г

Натуральный йогурт 2 ст. л

Томатная паста с перцем 2 ст. л

Мед 1 ст. л

Гранатовая струя 1 ст. л

Лимонный сок 1 ст. л

Орегано 1 ч. л

Чесночная приправа 1 ст. л

Луковая приправа 1 ст. л

Паприка 1 ч. л

Черный перец 1 ч. л

Молотый тмин 1 ч. л

Соль

Для чесночного соуса

Майонез ½ стакана

Сметана ⅓ стакана

Чеснок 3-4 зубчика

Чесночная приправа 1 ст. л

Соль

Черный перец

Вода 2-4 ст. л

Для маринованного лука

Большой красный лук 1 шт.

Суммах 1 ст. л

Петрушка (измельченная) 1 ст. л

Оливковое масло 2 ст. л

Соль

Лимонный сок 1шт.

Для подачи

Лаваш или пито

Салат-латук

Помидоры

Маринованная красная капуста

Лук

Картофель фри

Приготовление

Маринад для курицы. В большой миске тщательно перемешайте все ингредиенты для маринада. Добавьте нарезанную курицу, перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Накройте миску и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Маринованный лук. Смешайте все ингредиенты — лук, сумах, петрушку, масло, соль и лимонный сок. Накройте и поставьте в холодильник на 30 мин, чтобы пропитались ароматы. чесночный соус. Соедините все ингредиенты в миске. Добавьте немного воды для желаемой консистенции — соус должен быть кремовым, но не редким. Храните в холодильнике до подачи. Приготовление курицы. Разогрейте сковороду или гриль. Добавьте немного растительного масла. Обжаривайте курицу партиями, чтобы не переполнять сковороду. Жарьте до золотистой корочки и полной готовности по 5–7 мин с каждой стороны. Подогрейте лаваш или питу на сухой сковороде или тосте. На середину выложите салат, немного маринованной капусты, нарезанные помидоры и лук. Добавьте ломтики сочной курицы. Полейте чесночным соусом. Сложите или сверните в рулет, подайте с хрустящим картофелем фри.

Советы

Йогурт в маринаде не только придает нежности, но и помогает специям лучше проникнуть в мясо.

Не обходите сумок — эта специя придает особую восточную кислинку и освежает вкус.

Чтобы лаваш был хрустящим, сбрызните его водой и поджарьте на сковороде.

Если вы хотите уменьшить калорийность, жарьте курицу на гриле без масла или запекайте в духовке при 200 °C, около 15–20 мин.

Домашний донер-кебаб — это возможность почувствовать атмосферу восточного рынка не выходя из кухни. Простой набор ингредиентов, несколько пряностей, и ваша семья или гости скажут «Вау!».

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