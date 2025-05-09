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Донер-кебаб с курицей: рецепт блюда с восточным ароматом
Если вы соскучились по чему-то особенно вкусному, сытному и одновременно легкому в приготовлении, попробуйте создать дома настоящий донер-кебаб с курицей — блюдо, которое давно завоевало любовь гурманов по всему миру.
Благодаря маринованному мясу, ароматному чесночному соусу, свежим овощам и мягкому лавашу — это не просто уличная еда, а полноценный ужин для всей семьи. А еще — это идеальный вариант для вечеринки, пикника или «ленивого» воскресного обеда. Как приготовить идеальный донер рассказали на странице iramsfoodstory.
Донер-кебаб — это турецкое блюдо из мяса, обычно приготовленного на вертикальном вертеле, нарезанного тонкими кусочками и завернутого в лаваш или поданного с рисом. Но дома все гораздо проще: вы можете приготовить вкуснейшую версию на обычной сковороде или гриле.
Ингредиенты
Для маринованной курицы
Куриные бедра без кости 900 г
Натуральный йогурт 2 ст. л
Томатная паста с перцем 2 ст. л
Мед 1 ст. л
Гранатовая струя 1 ст. л
Лимонный сок 1 ст. л
Орегано 1 ч. л
Чесночная приправа 1 ст. л
Луковая приправа 1 ст. л
Паприка 1 ч. л
Черный перец 1 ч. л
Молотый тмин 1 ч. л
Соль
Для чесночного соуса
Майонез ½ стакана
Сметана ⅓ стакана
Чеснок 3-4 зубчика
Чесночная приправа 1 ст. л
Соль
Черный перец
Вода 2-4 ст. л
Для маринованного лука
Большой красный лук 1 шт.
Суммах 1 ст. л
Петрушка (измельченная) 1 ст. л
Оливковое масло 2 ст. л
Соль
Лимонный сок 1шт.
Для подачи
Лаваш или пито
Салат-латук
Помидоры
Маринованная красная капуста
Лук
Картофель фри
Приготовление
Маринад для курицы. В большой миске тщательно перемешайте все ингредиенты для маринада. Добавьте нарезанную курицу, перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Накройте миску и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
Маринованный лук. Смешайте все ингредиенты — лук, сумах, петрушку, масло, соль и лимонный сок. Накройте и поставьте в холодильник на 30 мин, чтобы пропитались ароматы.
чесночный соус. Соедините все ингредиенты в миске. Добавьте немного воды для желаемой консистенции — соус должен быть кремовым, но не редким. Храните в холодильнике до подачи.
Приготовление курицы. Разогрейте сковороду или гриль. Добавьте немного растительного масла. Обжаривайте курицу партиями, чтобы не переполнять сковороду. Жарьте до золотистой корочки и полной готовности по 5–7 мин с каждой стороны.
Подогрейте лаваш или питу на сухой сковороде или тосте.
На середину выложите салат, немного маринованной капусты, нарезанные помидоры и лук.
Добавьте ломтики сочной курицы.
Полейте чесночным соусом.
Сложите или сверните в рулет, подайте с хрустящим картофелем фри.
Советы
Йогурт в маринаде не только придает нежности, но и помогает специям лучше проникнуть в мясо.
Не обходите сумок — эта специя придает особую восточную кислинку и освежает вкус.
Чтобы лаваш был хрустящим, сбрызните его водой и поджарьте на сковороде.
Если вы хотите уменьшить калорийность, жарьте курицу на гриле без масла или запекайте в духовке при 200 °C, около 15–20 мин.
Домашний донер-кебаб — это возможность почувствовать атмосферу восточного рынка не выходя из кухни. Простой набор ингредиентов, несколько пряностей, и ваша семья или гости скажут «Вау!».