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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
3 мин

Донер-кебаб с курицей: рецепт блюда с восточным ароматом

Если вы соскучились по чему-то особенно вкусному, сытному и одновременно легкому в приготовлении, попробуйте создать дома настоящий донер-кебаб с курицей — блюдо, которое давно завоевало любовь гурманов по всему миру.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Донер-кебаб с курицей: рецепт блюда с Восточным ароматом

Донер-кебаб с курицей: рецепт блюда с Восточным ароматом / © Credits

Благодаря маринованному мясу, ароматному чесночному соусу, свежим овощам и мягкому лавашу — это не просто уличная еда, а полноценный ужин для всей семьи. А еще — это идеальный вариант для вечеринки, пикника или «ленивого» воскресного обеда. Как приготовить идеальный донер рассказали на странице iramsfoodstory.

Донер-кебаб — это турецкое блюдо из мяса, обычно приготовленного на вертикальном вертеле, нарезанного тонкими кусочками и завернутого в лаваш или поданного с рисом. Но дома все гораздо проще: вы можете приготовить вкуснейшую версию на обычной сковороде или гриле.

Ингредиенты

Для маринованной курицы

  • Куриные бедра без кости 900 г

  • Натуральный йогурт 2 ст. л

  • Томатная паста с перцем 2 ст. л

  • Мед 1 ст. л

  • Гранатовая струя 1 ст. л

  • Лимонный сок 1 ст. л

  • Орегано 1 ч. л

  • Чесночная приправа 1 ст. л

  • Луковая приправа 1 ст. л

  • Паприка 1 ч. л

  • Черный перец 1 ч. л

  • Молотый тмин 1 ч. л

  • Соль

Для чесночного соуса

  • Майонез ½ стакана

  • Сметана ⅓ стакана

  • Чеснок 3-4 зубчика

  • Чесночная приправа 1 ст. л

  • Соль

  • Черный перец

  • Вода 2-4 ст. л

Для маринованного лука

  • Большой красный лук 1 шт.

  • Суммах 1 ст. л

  • Петрушка (измельченная) 1 ст. л

  • Оливковое масло 2 ст. л

  • Соль

  • Лимонный сок 1шт.

Для подачи

  • Лаваш или пито

  • Салат-латук

  • Помидоры

  • Маринованная красная капуста

  • Лук

  • Картофель фри

Приготовление

  1. Маринад для курицы. В большой миске тщательно перемешайте все ингредиенты для маринада. Добавьте нарезанную курицу, перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Накройте миску и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

  2. Маринованный лук. Смешайте все ингредиенты — лук, сумах, петрушку, масло, соль и лимонный сок. Накройте и поставьте в холодильник на 30 мин, чтобы пропитались ароматы.

  3. чесночный соус. Соедините все ингредиенты в миске. Добавьте немного воды для желаемой консистенции — соус должен быть кремовым, но не редким. Храните в холодильнике до подачи.

  4. Приготовление курицы. Разогрейте сковороду или гриль. Добавьте немного растительного масла. Обжаривайте курицу партиями, чтобы не переполнять сковороду. Жарьте до золотистой корочки и полной готовности по 5–7 мин с каждой стороны.

  5. Подогрейте лаваш или питу на сухой сковороде или тосте.

  6. На середину выложите салат, немного маринованной капусты, нарезанные помидоры и лук.

  7. Добавьте ломтики сочной курицы.

  8. Полейте чесночным соусом.

  9. Сложите или сверните в рулет, подайте с хрустящим картофелем фри.

Советы

  • Йогурт в маринаде не только придает нежности, но и помогает специям лучше проникнуть в мясо.

  • Не обходите сумок — эта специя придает особую восточную кислинку и освежает вкус.

  • Чтобы лаваш был хрустящим, сбрызните его водой и поджарьте на сковороде.

  • Если вы хотите уменьшить калорийность, жарьте курицу на гриле без масла или запекайте в духовке при 200 °C, около 15–20 мин.

Домашний донер-кебаб — это возможность почувствовать атмосферу восточного рынка не выходя из кухни. Простой набор ингредиентов, несколько пряностей, и ваша семья или гости скажут «Вау!».

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