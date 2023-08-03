Как приготовить куриные наггетсы в духовке

Наггетсы можно встретить в практически всех ресторанах быстрого питания. Но что мешает приготовить их дома? А чтобы блюдо получилось полезным, приготовим их в духовке. Куриное филе в панировке из муки, яиц и сыра, получается с хрустящей корочкой, но нежным и сочным внутри.