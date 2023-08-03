Как приготовить куриные наггетсы в духовке

Наггетсы можно встретить в практически всех ресторанах быстрого питания. Но что мешает приготовить их дома? А чтобы блюдо получилось полезным, приготовим их в духовке. Куриное филе в панировке из муки, яиц и сыра, получается с хрустящей корочкой, но нежным и сочным внутри.
Ингредиенты
- филе куриное
- 300 г
- яйцо
- 1 шт.
- сыр твердый
- 100 г
- мука
- 2 ст. л.
- куркума
- четверть ч. л.
- черный молотый перец
- соль
- Куриное филе вымойте и обсушите.
- Нарежьте поперек волокон на ломтики толщиной около сантиметра. Посолите, поперчите. Добавьте куркуму.
- Твердый сыр натрите на средней терке.
- В лоток всыпьте муку, выложите мясо, закройте крышкой и хорошо встряхните.
- Добавьте яйцо и снова хорошо встряхните.
- Затем добавьте сыр. Закройте крышкой и еще раз встряхните.
- Противень застелите пергаментом.
- Выложите наггетсы и выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 20-25 минут.
Советы:
- Использовать можно индюшиное филе.
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