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Как приготовить куриные наггетсы в духовке

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
280 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
657
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить куриные наггетсы в духовке

Куриные наггетсы в духовке / Фото: Credits

Наггетсы можно встретить в практически всех ресторанах быстрого питания. Но что мешает приготовить их дома? А чтобы блюдо получилось полезным, приготовим их в духовке. Куриное филе в панировке из муки, яиц и сыра, получается с хрустящей корочкой, но нежным и сочным внутри.

Ингредиенты

филе куриное
300 г
яйцо
1 шт.
сыр твердый
100 г
мука
2 ст. л.
куркума
четверть ч. л.
черный молотый перец
соль
  1. Куриное филе вымойте и обсушите.
  2. Нарежьте поперек волокон на ломтики толщиной около сантиметра. Посолите, поперчите. Добавьте куркуму.
  3. Твердый сыр натрите на средней терке.
  4. В лоток всыпьте муку, выложите мясо, закройте крышкой и хорошо встряхните.
  5. Добавьте яйцо и снова хорошо встряхните.
  6. Затем добавьте сыр. Закройте крышкой и еще раз встряхните.
  7. Противень застелите пергаментом.
  8. Выложите наггетсы и выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 20-25 минут.

Советы:

  • Использовать можно индюшиное филе.

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Дата публикации
Просмотры
657
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