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Не перестает впечатлять: Месси во второй раз подряд оформил дубль за "Интер" Майами (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Не перестает впечатлять: Месси во второй раз подряд оформил дубль за "Интер" Майами (видео)

Лионель Месси в составе "Интера" Майами/Фото: facebook.com/InterMiamiCF

У аргентинца пять голов и ассист после трех матчей за американский клуб.

Звездный новичок "Интера" Майами Лионель Месси помог своему клубу обыграть "Орландо Сити" в 1/16 финала Leagues Cup.

Лео вышел на поле в стартовом составе и отличился дублем. Уже на седьмой минуте встречи 36-летний аргентинец открыл счет: грудью принял передачу в штрафной и расстрелял ворота.

На 72-й минуте поединка, при счете 2:1 в пользу своей команды, Месси оформил дубль. Лионель разогнал атаку "Интера" Майами, после чего получил пас на границе вратарской и слета эффектно пробил в левый нижний угол.

Матч завершился победой "Интера" Майами со счетом 3:1.

Отметим, что украинский защитник "Интера" Майами Сергей Кривцов провел на поле весь поединок.

В 1/8 финала Leagues Cup "Интер" Майами сыграет с "Далласом". Матч состоится 6 августа.

Напомним, Месси отмечался в каждом из трех сыгранных матчей за клуб MLS. На его счету пять голов и результативная передача.

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Дата публикации
Просмотры
360
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