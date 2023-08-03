Не перестает впечатлять: Месси во второй раз подряд оформил дубль за "Интер" Майами (видео)

У аргентинца пять голов и ассист после трех матчей за американский клуб.

Звездный новичок "Интера" Майами Лионель Месси помог своему клубу обыграть "Орландо Сити" в 1/16 финала Leagues Cup.

Лео вышел на поле в стартовом составе и отличился дублем. Уже на седьмой минуте встречи 36-летний аргентинец открыл счет: грудью принял передачу в штрафной и расстрелял ворота.

MESSI X ROBERT TAYLOR BANGERS ONLY



Taylor puts Messi в с чипом, чтобы идти в начале обезьян в Орландо-Сити. #MIAvORL | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023

На 72-й минуте поединка, при счете 2:1 в пользу своей команды, Месси оформил дубль. Лионель разогнал атаку "Интера" Майами, после чего получил пас на границе вратарской и слета эффектно пробил в левый нижний угол.

Матч завершился победой "Интера" Майами со счетом 3:1 .

Отметим, что украинский защитник "Интера" Майами Сергей Кривцов провел на поле весь поединок.

В 1/8 финала Leagues Cup "Интер" Майами сыграет с "Далласом". Матч состоится 6 августа.

Напомним, Месси отмечался в каждом из трех сыгранных матчей за клуб MLS. На его счету пять голов и результативная передача.

Читайте также:

Футболист сборной Украины Зинченко во второй раз стал отцом: трогательные фото

УПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу

Курьезный гол и удаление: "Шахтер" впервые потерял очки в новом сезоне УПЛ (видео)