Не припиняє вражати: Мессі вдруге поспіль оформив дубль за "Інтер" Маямі (відео)

В аргентинця п'ять голів та асист після трьох матчів за американський клуб.

Зірковий новачок "Інтера" Маямі Ліонель Мессі допоміг своєму клубу обіграти "Орландо Сіті" в 1/16 фіналу Leagues Cup.

Лео вийшов на поле у стартовому складі та відзначився дублем. Уже на сьомій хвилині зустрічі 36-річний аргентинець відкрив рахунок: грудьми прийняв передачу в штрафному майданчику та розстріляв ворота.

MESSI X ROBERT TAYLOR BANGERS ONLY



Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City.#MIAvORL | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023

На 72-й хвилині поєдинку, за рахунку 2:1 на користь своєї команди, Мессі оформив дубль. Ліонель розігнав атаку "Інтера" Маямі, після чого отримав пас на межі воротарського та злету ефектно пробив у лівий нижній кут.

Матч завершився перемогою "Інтера" Маямі з рахунком 3:1 .

Зазначимо, що що український захисник "Інтера" Маямі Сергій Кривцов провів на полі весь поєдинок.

В 1/8 фіналу Leagues Cup "Інтер" Маямі зіграє з "Далласом". Матч відбудеться 6 серпня.

Нагадаємо, Мессі відзначався у кожному з трьох зіграних матчів за клуб MLS. На його рахунку п'ять голів і результативна передача.

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