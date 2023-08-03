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Не припиняє вражати: Мессі вдруге поспіль оформив дубль за "Інтер" Маямі (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Не припиняє вражати: Мессі вдруге поспіль оформив дубль за "Інтер" Маямі (відео)

Ліонель Мессі у складі "Інтера" Маямі / Фото: facebook.com/InterMiamiCF

В аргентинця п'ять голів та асист після трьох матчів за американський клуб.

Зірковий новачок "Інтера" Маямі Ліонель Мессі допоміг своєму клубу обіграти "Орландо Сіті" в 1/16 фіналу Leagues Cup.

Лео вийшов на поле у стартовому складі та відзначився дублем. Уже на сьомій хвилині зустрічі 36-річний аргентинець відкрив рахунок: грудьми прийняв передачу в штрафному майданчику та розстріляв ворота.

На 72-й хвилині поєдинку, за рахунку 2:1 на користь своєї команди, Мессі оформив дубль. Ліонель розігнав атаку "Інтера" Маямі, після чого отримав пас на межі воротарського та злету ефектно пробив у лівий нижній кут.

Матч завершився перемогою "Інтера" Маямі з рахунком 3:1.

Зазначимо, що що український захисник "Інтера" Маямі Сергій Кривцов провів на полі весь поєдинок.

В 1/8 фіналу Leagues Cup "Інтер" Маямі зіграє з "Далласом". Матч відбудеться 6 серпня.

Нагадаємо, Мессі відзначався у кожному з трьох зіграних матчів за клуб MLS. На його рахунку п'ять голів і результативна передача.

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Дата публікації
Перегляди
332
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