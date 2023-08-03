Не припиняє вражати: Мессі вдруге поспіль оформив дубль за "Інтер" Маямі (відео)

В аргентинця п'ять голів та асист після трьох матчів за американський клуб.
Зірковий новачок "Інтера" Маямі Ліонель Мессі допоміг своєму клубу обіграти "Орландо Сіті" в 1/16 фіналу Leagues Cup.
Лео вийшов на поле у стартовому складі та відзначився дублем. Уже на сьомій хвилині зустрічі 36-річний аргентинець відкрив рахунок: грудьми прийняв передачу в штрафному майданчику та розстріляв ворота.
MESSI X ROBERT TAYLOR BANGERS ONLY— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023
Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City.#MIAvORL | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj
На 72-й хвилині поєдинку, за рахунку 2:1 на користь своєї команди, Мессі оформив дубль. Ліонель розігнав атаку "Інтера" Маямі, після чого отримав пас на межі воротарського та злету ефектно пробив у лівий нижній кут.
Doblete de MESSI 2️⃣#MIAvORL | 3-1 | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/8ryNpYhBZK— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023
Матч завершився перемогою "Інтера" Маямі з рахунком 3:1.
Зазначимо, що що український захисник "Інтера" Маямі Сергій Кривцов провів на полі весь поєдинок.
В 1/8 фіналу Leagues Cup "Інтер" Маямі зіграє з "Далласом". Матч відбудеться 6 серпня.
Нагадаємо, Мессі відзначався у кожному з трьох зіграних матчів за клуб MLS. На його рахунку п'ять голів і результативна передача.
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