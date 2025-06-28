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Как приготовить оладьи на кефире без яиц
Эти оладьи на кефире готовятся без яиц, но получаются невероятно воздушными и аппетитными.
Подавайте их в горячем виде, со сметаной, сгущенным молоком, вареньем или медом.
Ингредиенты
- кефир 2,5%
- 200 мл
- мука
- 150 г
- сахар
- 1,5 ч. л.
- сода пищевая
- 0,5 ч. л.
- соль
- щепотка
- растительное масло
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- сахарная пудра
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В миску влейте теплый кефир, добавьте сахар, соль, перемешайте. Частями всыпьте муку, перемешивая, затем соду и еще раз быстро перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на пять минут. Тесто больше не перемешивайте.
В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, и аккуратно набирая тесто столовой ложкой, выкладывайте на сковороду, формируя оладьи. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Кефир используйте любой жирности.
Ингредиенты
- кефир 2,5%
- 200 мл
- мука
- 150 г
- сахар
- 1,5 ч. л.
- сода пищевая
- 0,5 ч. л.
- соль
- щепотка
- растительное масло
-
- сахарная пудра
-