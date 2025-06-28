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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
423
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить оладьи на кефире без яиц

Эти оладьи на кефире готовятся без яиц, но получаются невероятно воздушными и аппетитными.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
197 ккал
Оладьи на кефире без яиц

Оладьи на кефире без яиц / © Credits

Подавайте их в горячем виде, со сметаной, сгущенным молоком, вареньем или медом.

Ингредиенты

кефир 2,5%
200 мл
мука
150 г
сахар
1,5 ч. л.
сода пищевая
0,5 ч. л.
соль
щепотка
растительное масло
сахарная пудра

  1. В миску влейте теплый кефир, добавьте сахар, соль, перемешайте. Частями всыпьте муку, перемешивая, затем соду и еще раз быстро перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на пять минут. Тесто больше не перемешивайте.

  2. В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, и аккуратно набирая тесто столовой ложкой, выкладывайте на сковороду, формируя оладьи. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Кефир используйте любой жирности.

Ингредиенты

кефир 2,5%
200 мл
мука
150 г
сахар
1,5 ч. л.
сода пищевая
0,5 ч. л.
соль
щепотка
растительное масло
сахарная пудра

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Дата публикации
Количество просмотров
423
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