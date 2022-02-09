Капустняк с колбасой: простой рецепт

Капуста – важнейший источник витаминов зимой и в начале весны.

Капустный суп может быть легким и диетическим, но этот рецепт к таким не относится. Едва ли вам удастся похудеть, но точно будет вкусно.

Ингредиенты:

400 г квашеной капусты

40 г смальца

60 г муки

20 г лука

50 г копченого сала (корейки или грудинки)

100 г копченой колбасы

100 г сметаны

1 ч. л. молотого красного перца

соль

Приготовление

Квашеную капусту варить до готовности в 1,5 л воды.

Копченое сало нарезать мелкими кубиками и вытопить из него жир, в котором 7-8 минут жарить нарезанную тонкими кружочками колбасу вместе со шкварками.

Добавить все в капусту.

В смальце подрумянить муку. Примешать туда молотый красный перец, тертый лук, залить все холодной водой и добавить в капусту. Кипятить все вместе еще 10 минут.

Подавать лучше со сметаной.

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