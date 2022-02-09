Капустняк с колбасой: простой рецепт

Капуста – важнейший источник витаминов зимой и в начале весны.
Капустный суп может быть легким и диетическим, но этот рецепт к таким не относится. Едва ли вам удастся похудеть, но точно будет вкусно.
Ингредиенты:
- 400 г квашеной капусты
- 40 г смальца
- 60 г муки
- 20 г лука
- 50 г копченого сала (корейки или грудинки)
- 100 г копченой колбасы
- 100 г сметаны
- 1 ч. л. молотого красного перца
- соль
Приготовление
Квашеную капусту варить до готовности в 1,5 л воды.
Копченое сало нарезать мелкими кубиками и вытопить из него жир, в котором 7-8 минут жарить нарезанную тонкими кружочками колбасу вместе со шкварками.
Добавить все в капусту.
В смальце подрумянить муку. Примешать туда молотый красный перец, тертый лук, залить все холодной водой и добавить в капусту. Кипятить все вместе еще 10 минут.
Подавать лучше со сметаной.
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