Капусняк із ковбасою: простий рецепт

Капуста - найважливіше джерело вітамінів взимку та на початку весни.

Капустяний суп може буте легким та дієтичним, але цей рецепт до таких не належить. Навряд чи вам вдасться схуднути, але точно буде смачно.

Інгедієнти:

400 г квашеної капусти

40 г смальцю

60 г борошна

20 г цибулі

50 г копченого сала (корейки або грудинки)

100 г копченої ковбаси

100 г сметани

1 ч.л. меленого червоного перцю

сіль

Приготування

Квашену капусту варити до готовності у 1,5 л води.

Копчене сало нарізати дрібними кубиками та витопити з нього жир, у якому 7-8 хв. смажити нарізану тонкими кружальцями ковбасу разом зі шкварками.

Додати це все до капусти.

В смальці підрум'янити борошно. Домішати туди мелений червоний перець, терту цибулю, залити все холодною водою і додати до капусти. Кип'ятити все разом ще 10 хв.

Подавати краще зі сметаною.

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