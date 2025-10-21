- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 2 мин
Куриный хлебец: рецепт необычной закуски
Если вам кажется, что куриная грудка — это что-то банальное и сухое, то этот рецепт перевернет ваши кулинарные представления.
Социальные сети взорвались от видео со страницы appetizing.tv, в котором обычное филе превращается в настоящий шедевр — куриный хлебец с цукини, сыром и сливочным ароматом, который покоряет с первого кусочка.
Главная фишка блюда — сочетание нежного куриного мяса со сливочным йогуртом и овощными слоями. В результате получается хлебец, который имеет структуру запеканки, но выглядит, как изысканный ресторанный рулет.
Вместо обычной корочки здесь цуккини, которое после запекания становятся золотистыми и сочными. Это не только красиво, но и полезно, цуккини добавляет влажности, а значит — никакой сухости.
Ингредиенты
- мягкое сливочное масло
- 60 г
- цуккини
- 1 шт.
- яйца
- 4 шт.
- йогурт
- 100 г
- соль
-
- чёрный перец
-
- куриная грудка
- 1 шт.
- твёрдый сыр
- 120 г
- лук
- 1 шт.
- помидоры
- 2 шт.
- пармезан
- 50 г
- яблочный уксус
- 10 мл
- чесночная приправа
- 2 г
Приготовление
Подготовьте форму — смажьте ее маслом. Нарежьте цуккини тонкими слайсами вдоль и выложите ими дно и бока формы, чтобы они образовали «обертку».
Взбейте яйца с йогуртом, солью, перцем и чесночным порошком. Это база, что сделает мясо нежным.
Нарежьте куриное филе мелкими кусочками, добавьте к нему тертый сыр и залейте йогуртово-яичной смесью. Хорошо перемешайте.
Выложите все в форму, сверху добавьте кольца лука и кружочки помидоров, они добавят свежести и цвета.
Посыпьте пармезаном и заверните края цукини сверху и образуйте «пакетик».
Запекайте при 180°C около 45 мин, пока поверхность не станет румяной и ароматной.
Подача
Когда хлебец остынет, нарежьте его порционно, ломтики держат форму и открывают нежные слои мяса, сыра и овощей. Такой десерт отлично смотрится на праздничном столе, но готовится легко даже для обычного ужина.
Куриный хлебец — это доказательство того, что простые ингредиенты могут выглядеть так, как блюдо из ресторана. Теплый, золотистый, с нежной текстурой и насыщенным вкусом, он станет вашим кулинарным фаворитом этой осенью.