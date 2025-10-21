Куриный хлебец: рецепт необычной закуски

Куриный хлебец instagram.comappetizing.tv / © Instagram

Социальные сети взорвались от видео со страницы appetizing.tv, в котором обычное филе превращается в настоящий шедевр — куриный хлебец с цукини, сыром и сливочным ароматом, который покоряет с первого кусочка.

Главная фишка блюда — сочетание нежного куриного мяса со сливочным йогуртом и овощными слоями. В результате получается хлебец, который имеет структуру запеканки, но выглядит, как изысканный ресторанный рулет.

Вместо обычной корочки здесь цуккини, которое после запекания становятся золотистыми и сочными. Это не только красиво, но и полезно, цуккини добавляет влажности, а значит — никакой сухости.

Ингредиенты мягкое сливочное масло 60 г цуккини 1 шт. яйца 4 шт. йогурт 100 г соль чёрный перец куриная грудка 1 шт. твёрдый сыр 120 г лук 1 шт. помидоры 2 шт. пармезан 50 г яблочный уксус 10 мл чесночная приправа 2 г

Приготовление

Подготовьте форму — смажьте ее маслом. Нарежьте цуккини тонкими слайсами вдоль и выложите ими дно и бока формы, чтобы они образовали «обертку». Взбейте яйца с йогуртом, солью, перцем и чесночным порошком. Это база, что сделает мясо нежным. Нарежьте куриное филе мелкими кусочками, добавьте к нему тертый сыр и залейте йогуртово-яичной смесью. Хорошо перемешайте. Выложите все в форму, сверху добавьте кольца лука и кружочки помидоров, они добавят свежести и цвета. Посыпьте пармезаном и заверните края цукини сверху и образуйте «пакетик». Запекайте при 180°C около 45 мин, пока поверхность не станет румяной и ароматной.

Подача

Когда хлебец остынет, нарежьте его порционно, ломтики держат форму и открывают нежные слои мяса, сыра и овощей. Такой десерт отлично смотрится на праздничном столе, но готовится легко даже для обычного ужина.

Куриный хлебец — это доказательство того, что простые ингредиенты могут выглядеть так, как блюдо из ресторана. Теплый, золотистый, с нежной текстурой и насыщенным вкусом, он станет вашим кулинарным фаворитом этой осенью.