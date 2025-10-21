ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
100
Время на прочтение
2 мин

Куриный хлебец: рецепт необычной закуски

Если вам кажется, что куриная грудка — это что-то банальное и сухое, то этот рецепт перевернет ваши кулинарные представления.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
290 ккал
Куриный хлебец instagram.comappetizing.tv

Куриный хлебец instagram.comappetizing.tv / © Instagram

Социальные сети взорвались от видео со страницы appetizing.tv, в котором обычное филе превращается в настоящий шедевр — куриный хлебец с цукини, сыром и сливочным ароматом, который покоряет с первого кусочка.

Главная фишка блюда — сочетание нежного куриного мяса со сливочным йогуртом и овощными слоями. В результате получается хлебец, который имеет структуру запеканки, но выглядит, как изысканный ресторанный рулет.

Вместо обычной корочки здесь цуккини, которое после запекания становятся золотистыми и сочными. Это не только красиво, но и полезно, цуккини добавляет влажности, а значит — никакой сухости.

Ингредиенты

мягкое сливочное масло
60 г
цуккини
1 шт.
яйца
4 шт.
йогурт
100 г
соль
чёрный перец
куриная грудка
1 шт.
твёрдый сыр
120 г
лук
1 шт.
помидоры
2 шт.
пармезан
50 г
яблочный уксус
10 мл
чесночная приправа
2 г

Приготовление

  1. Подготовьте форму — смажьте ее маслом. Нарежьте цуккини тонкими слайсами вдоль и выложите ими дно и бока формы, чтобы они образовали «обертку».

  2. Взбейте яйца с йогуртом, солью, перцем и чесночным порошком. Это база, что сделает мясо нежным.

  3. Нарежьте куриное филе мелкими кусочками, добавьте к нему тертый сыр и залейте йогуртово-яичной смесью. Хорошо перемешайте.

  4. Выложите все в форму, сверху добавьте кольца лука и кружочки помидоров, они добавят свежести и цвета.

  5. Посыпьте пармезаном и заверните края цукини сверху и образуйте «пакетик».

  6. Запекайте при 180°C около 45 мин, пока поверхность не станет румяной и ароматной.

Подача

Когда хлебец остынет, нарежьте его порционно, ломтики держат форму и открывают нежные слои мяса, сыра и овощей. Такой десерт отлично смотрится на праздничном столе, но готовится легко даже для обычного ужина.

Куриный хлебец — это доказательство того, что простые ингредиенты могут выглядеть так, как блюдо из ресторана. Теплый, золотистый, с нежной текстурой и насыщенным вкусом, он станет вашим кулинарным фаворитом этой осенью.

Дата публикации
Количество просмотров
100
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie