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Луковые котлеты тушеные в томате: необычный рецепт
Это бюджетный вариант вкусных, овощных котлет. Главным ингредиентом является репчатый лук.
Котлеты получаются интересными по вкусу и чем-то напоминают рыбные.
Ингредиенты:
лук репчатый — 400 гр;
яйцо куриное — 1 шт;
мука пшеничная — 2 ст л;
паприка молотая — 0,5 ч л;
перец черный молотый;
соль;
растительное масло.
Для соуса:
лук репчатый — 1 шт;
морковь — 1 шт;
томатная паста — 3 ст л;
вода — 300 мл;
сахар — 2 ч л;
масло растительное — 2 ст л;
соль;
укроп свежий.
Приготовление:
Лук очистите и очень мелко нарежьте. Добавьте яйцо, муку, паприку, перец черный молотый и соль, перемешайте.
Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом, на среднем огне, луковые котлеты, с двух сторон до золотистого цвета и выложите в кастрюльку с толстым дном.
Для соуса:
Воду горячую смешайте с томатной пастой, сахаром и солью.
Укроп промойте и мелко нарежьте.
Лук и морковь очистите.
Лук нарежьте на средние кубики, морковь натрите на крупную терку и обжарьте на сковороде с растительным маслом до мягкости.
Влейте томатный соус, добавьте укроп, тушите пять минут, затем залейте луковые котлеты томатным соусом и тушите еще 10 минут.
Советы:
Вместо томатной пасты можно использовать томатный сок.