ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
154
Время на прочтение
1 мин

Луковые котлеты тушеные в томате: необычный рецепт

Это бюджетный вариант вкусных, овощных котлет. Главным ингредиентом является репчатый лук.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Луковые котлеты тушеные в томате

Луковые котлеты тушеные в томате / © Credits

Котлеты получаются интересными по вкусу и чем-то напоминают рыбные.

Ингредиенты:

  • лук репчатый — 400 гр;

  • яйцо куриное — 1 шт;

  • мука пшеничная — 2 ст л;

  • паприка молотая — 0,5 ч л;

  • перец черный молотый;

  • соль;

  • растительное масло.

Для соуса:

  • лук репчатый — 1 шт;

  • морковь — 1 шт;

  • томатная паста — 3 ст л;

  • вода — 300 мл;

  • сахар — 2 ч л;

  • масло растительное — 2 ст л;

  • соль;

  • укроп свежий.

Приготовление:

  1. Лук очистите и очень мелко нарежьте. Добавьте яйцо, муку, паприку, перец черный молотый и соль, перемешайте.

  2. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом, на среднем огне, луковые котлеты, с двух сторон до золотистого цвета и выложите в кастрюльку с толстым дном.

Для соуса:

  1. Воду горячую смешайте с томатной пастой, сахаром и солью.

  2. Укроп промойте и мелко нарежьте.

  3. Лук и морковь очистите.

  4. Лук нарежьте на средние кубики, морковь натрите на крупную терку и обжарьте на сковороде с растительным маслом до мягкости.

  5. Влейте томатный соус, добавьте укроп, тушите пять минут, затем залейте луковые котлеты томатным соусом и тушите еще 10 минут.

Советы:

  • Вместо томатной пасты можно использовать томатный сок.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
154
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie