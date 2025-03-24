Рубленые котлеты с картофелем: простой рецепт

Приготовьте котлеты из рубленого мяса и сырого картофеля, который придаст блюду сытость и сочность.
Вам понадобятся куриное филе, сырой картофель, лук, яйца, мука и специи. Подайте с салатом из свежих овощей или соленьями.
Ингредиенты
- куриное филе
- 600 г
- картофель
- 2 шт.
- яйца куриные
- 2 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- мука пшеничная
- 3 ст. л.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- соль
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- растительное масло
- Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на маленькие кубики.
- Картофель и чеснок очистите и натрите на мелкую терку.
- Лук очистите и натрите на крупную терку.
- В миске соедините мясо, картофель, муку, лук, яйца и сметану. Добавьте чеснок, паприку, перец черный молотый, соль и все перемешайте.
- На сковороде с разогретым растительным маслом, на среднем огне обжарьте рубленые котлеты с двух сторон до золотистого цвета.
- Сначала одну сторону обжарьте при закрытой крышке, затем переверните и обжарьте, не накрывая крышкой.
Советы:
Вместо муки можно добавить 35 грамм крахмала, но масса должна постоять 30 минут.
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