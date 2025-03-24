Рубленые котлеты с картофелем: простой рецепт

Приготовьте котлеты из рубленого мяса и сырого картофеля, который придаст блюду сытость и сочность.

Вам понадобятся куриное филе, сырой картофель, лук, яйца, мука и специи. Подайте с салатом из свежих овощей или соленьями.

Ингредиенты куриное филе 600 г картофель 2 шт. яйца куриные 2 шт. сметана 2 ст. л. мука пшеничная 3 ст. л. лук репчатый 1 шт. чеснок 2 зубчика соль паприка молотая 1 ч. л. перец черный молотый растительное масло

Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на маленькие кубики. Картофель и чеснок очистите и натрите на мелкую терку. Лук очистите и натрите на крупную терку. В миске соедините мясо, картофель, муку, лук, яйца и сметану. Добавьте чеснок, паприку, перец черный молотый, соль и все перемешайте. На сковороде с разогретым растительным маслом, на среднем огне обжарьте рубленые котлеты с двух сторон до золотистого цвета. Сначала одну сторону обжарьте при закрытой крышке, затем переверните и обжарьте, не накрывая крышкой.

Советы:

Вместо муки можно добавить 35 грамм крахмала, но масса должна постоять 30 минут.

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