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Рубленые котлеты с картофелем: простой рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
227 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
146
Время на прочтение
1 мин
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Рубленые котлеты с картофелем: простой рецепт

Рубленые котлеты с картофелем / Фото: Credits

Приготовьте котлеты из рубленого мяса и сырого картофеля, который придаст блюду сытость и сочность.

Вам понадобятся куриное филе, сырой картофель, лук, яйца, мука и специи. Подайте с салатом из свежих овощей или соленьями.

Ингредиенты

куриное филе
600 г
картофель
2 шт.
яйца куриные
2 шт.
сметана
2 ст. л.
мука  пшеничная
3 ст. л.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2 зубчика
соль
паприка молотая
1 ч. л.
перец черный молотый
растительное масло
  1. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на маленькие кубики.
  2. Картофель и  чеснок очистите и натрите на мелкую терку.
  3. Лук очистите и натрите на крупную терку.
  4. В миске соедините мясо, картофель, муку, лук, яйца и сметану.  Добавьте чеснок, паприку, перец черный молотый, соль и все перемешайте.
  5. На сковороде с разогретым растительным маслом, на среднем огне обжарьте рубленые котлеты с двух сторон до золотистого цвета.
  6. Сначала одну сторону обжарьте при закрытой крышке, затем переверните и обжарьте, не накрывая крышкой.

Советы:

Вместо муки можно добавить 35 грамм крахмала, но масса должна постоять 30 минут.

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