Паштет из красной рыбы: рецепт вкусной закуски

Аппетитный и вкусный паштет из красной рыбы, сливочного сыра и зелени идеально подойдет как для завтрака, так и для праздничного стола.
Используйте его для фаршировки яиц или наполнения тарталеток, или подайте с ломтиками свежего или поджаренного багета.
Ингредиенты
- форель слабосоленая
- 150 г
- сыр сливочный
- 150 г
- лимонный сок
- 2 ч. л.
- зелень укропа
- Зелень укропа промойте, обсушите и измельчите.
- Рыбу нарежьте на небольшие кусочки. В чашу блендера выложите сливочный сыр, красную рыбу, зелень, полейте лимонным соком. Перебейте блендером в однородную массу.
- Выложите в стеклянную посуду и храните в холодильнике.
Советы:
- Пожеланию в паштет добавьте сваренное вкрутую яйцо.
- Рыбу красную используйте любую.
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