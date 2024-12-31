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Паштет из красной рыбы: рецепт вкусной закуски

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
147 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
83
Время на прочтение
1 мин
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Паштет из красной рыбы: рецепт вкусной закуски

Красная рыба / Фото: www.credits

Аппетитный и вкусный паштет из красной рыбы, сливочного сыра и зелени идеально подойдет как для завтрака, так и для праздничного стола.

Используйте его для фаршировки яиц или наполнения тарталеток, или подайте с ломтиками свежего или поджаренного багета.

Ингредиенты

форель слабосоленая 
150 г
сыр сливочный
150 г
лимонный сок
2 ч. л.
зелень укропа
  1. Зелень укропа промойте, обсушите и измельчите.
  2. Рыбу нарежьте на небольшие кусочки. В чашу блендера выложите сливочный сыр, красную рыбу, зелень, полейте лимонным соком. Перебейте блендером в однородную массу.
  3. Выложите в стеклянную посуду и храните в холодильнике.

Советы:

  • Пожеланию в паштет добавьте сваренное вкрутую яйцо.
  • Рыбу красную используйте любую.

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