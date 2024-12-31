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Паштет із червоної риби: рецепт смачної закуски

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
147 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
83
Час на прочитання
1 хв
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Паштет із червоної риби: рецепт смачної закуски

Червона риба / Фото: www.credits

Апетитний та смачний паштет з червоної риби, вершкового сиру та зелені ідеально підійде як для сніданку, так і для святкового столу.

Використовуйте його для фаршування яєць або наповнення тарталеток, або подайте зі скибочками свіжого чи підсмаженого багета.

Інгредієнти

форель слабосолона
150 г
сир вершковий
150 г
лимонний сік
2 ч. л.
зелень кропу
  1. Зелень кропу промийте, обсушіть і подрібніть.
  2. Рибу наріжте на невеликі шматочки. У чашу блендера викладіть вершковий сир, червону рибу, зелень, полийте лимонним соком.
  3. Викладіть у скляний посуд і зберігайте у холодильнику.

Поради:

  • За бажанням до паштету додайте зварене круто яйце.
  • Рибу червону використовуйте будь-яку.

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