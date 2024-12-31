Паштет із червоної риби: рецепт смачної закуски

Апетитний та смачний паштет з червоної риби, вершкового сиру та зелені ідеально підійде як для сніданку, так і для святкового столу.
Використовуйте його для фаршування яєць або наповнення тарталеток, або подайте зі скибочками свіжого чи підсмаженого багета.
Інгредієнти
- форель слабосолона
- 150 г
- сир вершковий
- 150 г
- лимонний сік
- 2 ч. л.
- зелень кропу
- Зелень кропу промийте, обсушіть і подрібніть.
- Рибу наріжте на невеликі шматочки. У чашу блендера викладіть вершковий сир, червону рибу, зелень, полийте лимонним соком.
- Викладіть у скляний посуд і зберігайте у холодильнику.
Поради:
- За бажанням до паштету додайте зварене круто яйце.
- Рибу червону використовуйте будь-яку.
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