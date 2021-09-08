Перец, маринованный по-быстрому

Салаты из свежих овощей вкусны и полезны, но особый вкус и аромат приобретают маринованные овощи.

Если вы считаете, что маринование – это длительный процесс и ждать результата придется достаточно долго, вы заблуждаетесь. Мы с легкостью убедим вас в обратном.

Купите на рынке 1,5 кг хорошего болгарского перца и приступайте. Все остальное точно есть на любой кухне. Вам останется только перец почистить и отварить, причем очень недолго, а потом дождаться момента, чтобы отведать результат.

Остывший перец можно есть сразу после приготовления, но полностью вкус и аромат раскрываются, если выдержать его в маринаде, поставив в холодильник хотя бы на ночь, а лучше – на 3-4 дня.

Ингредиенты:

1,5 кг болгарского перца

1 л воды

0,5 стакана растительного масла

0,5 стакана сахара

8 столовых ложек уксуса

2 столовые ложки соли

Приготовление

Перец вымыть, очистить от плодоножек и семян и разрезать каждый вдоль на 4-6 ломтиков.

Воду закипятить, добавить сахар и соль, влить растительное масло и уксус и снова довести до кипения.

Ломтики перца опустить в кипящий маринад и варить около 15 минут.

Готовый перец вынуть из маринада и остудить.

На заметку

Подавайте маринованный перец, притрусив измельченным чесноком и рубленой зеленью.

Чтобы блюдо было вкуснее и смотрелось аппетитнее, выбирайте толстостенные сорта болгарского перца разных цветов.

Если вместо столового уксуса используется винный, яблочный или уксусная эссенция, проведите соответствующий перерасчет, увеличив или уменьшив норму закладки.

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