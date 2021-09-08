Перец, маринованный по-быстрому

Салаты из свежих овощей вкусны и полезны, но особый вкус и аромат приобретают маринованные овощи.
Если вы считаете, что маринование – это длительный процесс и ждать результата придется достаточно долго, вы заблуждаетесь. Мы с легкостью убедим вас в обратном.
Купите на рынке 1,5 кг хорошего болгарского перца и приступайте. Все остальное точно есть на любой кухне. Вам останется только перец почистить и отварить, причем очень недолго, а потом дождаться момента, чтобы отведать результат.
Остывший перец можно есть сразу после приготовления, но полностью вкус и аромат раскрываются, если выдержать его в маринаде, поставив в холодильник хотя бы на ночь, а лучше – на 3-4 дня.
Ингредиенты:
- 1,5 кг болгарского перца
- 1 л воды
- 0,5 стакана растительного масла
- 0,5 стакана сахара
- 8 столовых ложек уксуса
- 2 столовые ложки соли
Приготовление
Перец вымыть, очистить от плодоножек и семян и разрезать каждый вдоль на 4-6 ломтиков.
Воду закипятить, добавить сахар и соль, влить растительное масло и уксус и снова довести до кипения.
Ломтики перца опустить в кипящий маринад и варить около 15 минут.
Готовый перец вынуть из маринада и остудить.
На заметку
Подавайте маринованный перец, притрусив измельченным чесноком и рубленой зеленью.
Чтобы блюдо было вкуснее и смотрелось аппетитнее, выбирайте толстостенные сорта болгарского перца разных цветов.
Если вместо столового уксуса используется винный, яблочный или уксусная эссенция, проведите соответствующий перерасчет, увеличив или уменьшив норму закладки.
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