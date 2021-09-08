Перець, маринований по-швидкому

Салати зі свіжих овочів смачні і корисні, але особливого смаку і аромату набувають мариновані овочі.

Якщо ви вважаєте, що маринування — це тривалий процес і очікувати результату доведеться досить довго, ви помиляєтеся. Ми з легкістю переконаємо вас в зворотному.

Купуйте на ринку 1,5 кг хорошого болгарського перцю і ставайте. Все інше точно є на кожній кухні. Вам залишиться тільки перець почистити і відварити, до того ж дуже недовго, а потім дочекатися моменту, щоб скуштувати результат.

Остиглий перець можна їсти одразу після приготування, але повністю смак і аромат розкриваються, якщо витримати його в маринаді, поставивши в холодильник хоча б на ніч, а краще — на 3-4 дні.

Інгредієнти:

1,5 кг болгарського перцю

1 л води

0,5 склянки олії

0,5 склянки цукру

8 столових ложок оцту

2 столові ложки солі

Приготування

Перець вимити, очистити від плодоніжок і насіння і розрізати кожен уздовж на 4-6 скибочок.

Воду закип'ятити, додати цукор і сіль, влити рослинне масло і оцет і знову довести до кипіння.

Скибочки перцю опустити в киплячий маринад і варити близько 15 хвилин.

Готовий перець вийняти з маринаду і остудити.

На замітку

Подавайте маринований перець, притрусивши подрібненим часником і рубаною зеленню.

Щоб страва була смачнішою і мала апетиний вигляд, вибирайте товстостінні сорти болгарського перцю різних кольорів.

Якщо замість столового оцту використовується винний, яблучний або оцтова есенція, проведіть відповідний перерахунок, збільшивши або зменшивши норму закладання.

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